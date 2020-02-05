Кому «шанель номер пять», а чехи CULT OF FIRE измеряют счастье в Буддах. «Buddha 5» — называется новый трек группы, который войдет в двойной мартовский альбом Moksha / Nirvana.
CULT OF FIRE выпустили «Buddha 5»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Cult Of Fire
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