CULT OF FIRE выпустили «Buddha 5»

Кому «шанель номер пять», а чехи CULT OF FIRE измеряют счастье в Буддах. «Buddha 5» — называется новый трек группы, который войдет в двойной мартовский альбом Moksha / Nirvana.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 72

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Влад 05.02.2020 в 12:05

    Ну мы то все прекрасно знаем что такое Мокша

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Gloria Cavalera передает привет Derrick Green: «На#уй пошел, да?»

Начнем с хороших новостей. SEPULTURA снова записали отличный альбом - Quadra - еще более разнообразный и непредсказуемый, чем предшественник. Тот редкий случай, когда с годами группа только набирает в продуктивности и креативе....

Close