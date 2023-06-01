Crypta
01.06.2023

CRYPTA в массы! Смотрим новый клип бразильских дэзерш «Lord Of Ruins»

Новинки и новости

Бразильская фем-дэз группа CRYPTA, костяк которой составили бывшие участницы NERVOSA (которая, к слову, выпустила в марте новый сингл «Endless Ambition» и в миллионный раз поменяла состав девчонок), откатала в текущем году массу удачных туров и анонсировала выход второго альбома Shades Of Sorrow на август. А также… также поменяла девушек на гитарах — так, что отслеживая перемещение дамочек в экстремальных коллективах Бразилии, с некоторых пор кажется, что они в стране растут на деревьях, будто орехи.

В качестве затравки будущего релиза предлагаю посмотреть новый клип «орешника» на тему «Lord Of Ruins», нарочито сырой звук которой буквально скребет по позвоночнику, а молодые, аккуратно накрашенные и причесанные барышни ревут и орут страшными голосами. В общем, все как положено.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Вокалистка разжирела конечно за всё это время. Видать в Nervosa весь хавчик себе гитаристка забирала)
    Ну а по теме- невозможно без умиления смотреть на эти кривляния. Непонятно, они на серьёзе так или понимают, что это выглядит очень смешно.
    Хотя музыка норм.

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