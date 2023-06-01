CRYPTA в массы! Смотрим новый клип бразильских дэзерш «Lord Of Ruins»Новинки и новости
Бразильская фем-дэз группа CRYPTA, костяк которой составили бывшие участницы NERVOSA (которая, к слову, выпустила в марте новый сингл «Endless Ambition» и в миллионный раз поменяла состав девчонок), откатала в текущем году массу удачных туров и анонсировала выход второго альбома Shades Of Sorrow на август. А также… также поменяла девушек на гитарах — так, что отслеживая перемещение дамочек в экстремальных коллективах Бразилии, с некоторых пор кажется, что они в стране растут на деревьях, будто орехи.
В качестве затравки будущего релиза предлагаю посмотреть новый клип «орешника» на тему «Lord Of Ruins», нарочито сырой звук которой буквально скребет по позвоночнику, а молодые, аккуратно накрашенные и причесанные барышни ревут и орут страшными голосами. В общем, все как положено.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 36
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Комментарии
Merzbow:
Вокалистка разжирела конечно за всё это время. Видать в Nervosa весь хавчик себе гитаристка забирала)
Ну а по теме- невозможно без умиления смотреть на эти кривляния. Н…
juris:
ничего нового — всяких шалав и кошёлок тянет на… баблосы скандальных роцкеров-бизнесменов-политикофф …
Властелин Певец:
Unconformities с первого прослушивания задел. потрясающий трек…
Merzbow:
Дружище Христос:
С3РО написал(а):
Тварь написал(а):
кто-нибудь, скажите Шарон, что россиянские ресурсы (типа сраксайда) обосрались выставлять этот клип у себя.
Равно как раньше �…
С3РО:
Тварь написал(а):
кто-нибудь, скажите Шарон, что россиянские ресурсы (типа сраксайда) обосрались выставлять этот клип у себя.
Равно как раньше они обосрались к…
Сергій:
Орг:
Так там наверняка не только музыканты, но и всякие гитарные техники или грузчики аппаратуры в автобус после шоу не прочь позажигать с бухими фанатками, а те потом н�…
Писюн c глазами:
Алексей написал(а):
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!
Мне тоже Rammstein не особо, но не до такой же степени …
Другой Александ:
Serpens Lvx — TZINAKANKAMAZOTZ (Aztec Vampyrism)
Премьерный трек от российско-мексиканского блэк дуэта.
Стафилококусу стоит заценить.
https://www.youtube.com/watch?v=cjwytsEvJ2g&t=40s…
Алексей:
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!…
Дед Аким:
Согласен, последний альбом Sirenia до лучших альбомов корифеев жанра, вроде Nightwish, Epica, W. T. не дотягивает. Кавер хороший, альбом отторжения не вызывает, послушать можно, �…
Юрий:
Вокалистка разжирела конечно за всё это время. Видать в Nervosa весь хавчик себе гитаристка забирала)
Ну а по теме- невозможно без умиления смотреть на эти кривляния. Непонятно, они на серьёзе так или понимают, что это выглядит очень смешно.
Хотя музыка норм.