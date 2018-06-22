CRUACHAN о новом кровавом альбоме «Nine Years Of Blood»: «Человек — воинственное, территориально озабоченное животное»

Голосование за бест-оф полугодия еще в разгаре, и хотя результаты довольно предсказуемы, хотелось бы, пока не поздно, напомнить: новый альбом CRUACHAN Nine Years Of Blood чертовски неплох, и даже немного обидно, что он болтается в бесславной середине списка. Варварски-жесткий, агрессивно-боевитый, этот релиз изящно поблескивает классическим инструментарием, бодрит упруго-гимновой мелодичностью и запросто слушается на повторе полдня напролет.

«Девять лет крови» (а также третий кряду лонгплей ирландцев со словом «Blood», начиная с 2011-го) концептуален и, словно по учебнику, историчен: в основу его повествования была положена Девятилетняя война между Англией и Ирландией, бесконечный конфликт между которыми был и, уверена, станет источником яростного вдохновения еще многих и многих релизов.

«Человек — воинственное, территориально озабоченное животное, — размышляет на тему вокалист Keith Fay, — поэтому мы вечно боролись друг с другом. И вечно будем. Тут надо научиться как-то сосуществовать рядом. Ну или уж убивать, черт с ним». (К слову, судя по фб Кейта, его личная война так же бесконечна и непримирима: в последние месяцы мужчину терзает история с референдумом относительно закона о легализации абортов.)

А еще хорошая новость: услышать новые темы CRUACHAN можно будет в Дудутках буквально через месяц. Группа станет одним из хэдлайнеров ежегодного фестиваля «Наш Грунвальд» и… с радостью повоюет на его сцене в первый день мероприятия. Так что будет шанс заценить живьем новые боевички.