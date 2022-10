CRUACHAN, Keith Fay: «Я сижу в VK и делаю скриншоты новостей для пользователей из России»

Keith Fay из CRUACHAN весь в делах. Во-первых, группа записала новый альбом The Living And The Dead. Сейчас он на стадии продакшна, и со стороны авторов обещается нечто «поистине грандиозное». Во-вторых, недавно ирландцы подали заявку — и песню — в отборочный тур участия на «Евровидении», которое в 2023-м пройдет относительно неподалеку от них, в Ливерпуле.

И в-третьих, Кейт бесконечно активен в соцсетях в стремлении охватить и просветить максимально обширную аудиторию. «Я много времени провожу в ВК, — отметил он, — сижу и делаю скриншоты с новостных сайтов, публикую их для пользователей из России. У них нет доступа ко многим ресурсам. В ответ получаю немного слов поддержки — а еще массу хейта (к слову, почему русские, живущие не в России, не ненавидят публично Путина? Пора задавать им этот вопрос. Ведь со стороны видна реальность происходящего, а некоторые, тем не менее, поддерживают диктатора, который лишает свободы их же сограждан).

Самое забавное — это когда недовольные моими действиями заявляют, что больше не будут поддерживать CRUACHAN. Очень смешно. Именно Россия — страна номер один в плане нелегального скачивания нашей музыки. Даже лейбл задавал вопросы, зачем мы так часто играем (играли) в России — ведь редко кто из тех краев покупает официально релизы или мерч. (Спасибо, однако, тем фэнам, которые на 100% с нами и суппортят как словом, так и делом».

Количество просмотров: 285

3 комментария