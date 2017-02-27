Coyote Brutal Fest-11 глазами EXEGUTOR: «По сравнению с очередью на кислотную тусу усталые грайндкорщики были старыми безобидными дядьками»

У каждого свои развлечения — и пока мы вкушали плоды древа Зла и Блэк-метала в Вильнюсе, часть минской брутал-тусовки отправилась в Москву на ежегодный грайндкоровый Coyote Brutal Fest, хэдами которого в этом году были WORMED, JIG-AI и GUTALAX. Беларусь представляли ANAL GRIND (ну, несмотря на смену прописки, будем считать, что это немножко таки Беларусь), BRADI CEREBRI ECTOMIA, GRINDZILLA и EXEGUTOR, вокалист которых, Сергей Лавриненко, не только пел и угорал, но и весьма оперативно написал и проиллюстрировал, как и что было на этом не самом, как оказалось, беспроблемном мероприятии.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest «Выезжали мы в 7 утра с «Дружной». У нас было полтора литра вискаря, пару литров пива, пару пакетов с бутербродами и два пакета чипсов. Не то чтобы это все, что было нужно в поездке… но для начала хватало.

Я приехал на место отъезда, и курящая возле бусика братва сообщила новость, что на фесте происходит нечто неладное и фест под угрозой. Койот не выходит на связь уже неделю (Койот склонен к жестким запоям, и проблемы со связью в последние месяцы у него чуть более, чем постоянны — прим.авт.), а вместо нашего выступления у нас есть шанс погрузиться в удивительные звуки рейв-вечерины, которая должна откушать ночную половину времени феста. Проспойлерю: в итоге простые московские орги (не имевшие отношения к фесту) Александр и Олег геройски прикрыли косяки Койота (который так и не появился) и провели (анти)койотбруталфест-11. Причем по организации фест вышел далеко не самый худшим из тех, на которых я был. Здесь можете почитать описание случившегося от лица одного из героев.

В итоге фест затянулся чуть позже 11, но отыграли все. Рейверы были очень недовольны.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

Как бы там ни было, мы решили что раз бусик уже зафрахтован, назад дороги нет — и тронулись в путь. Бурно обсудив текущие события, мы постепенно выехали за кольцевую и приступили к употреблению вискаря. Вискарь шел легко, беседа текла непринужденно, периодически прерываясь на сон отдельных участников, перекуры и перекусы. В таком режиме добрались до границы и прошли ее достаточно быстро. Одинокий пограничник сунул свое лицо в бус, пересчитал паспорта, и мы спокойно поехали дальше.

После границы с удивлением сделали открытие (мы каждый раз с искренним удивлением делаем это е;%ное открытие, но никак не можем запомнить!!!), что в РФ не продают алкоголь на заправках.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

Трошки пасумавали, но вискарь еще был, поэтому кое-как до Москвы доехали без бунтов.

Москва встретила гололедом и полным отсуствием дворников в районе клуба. Первым почувствовал это на своей жопе Маслов, разгружая инструменты из буса и внезапно очутившись на асфальте. По приезду сразу завалились в клуб, получили ленты, пообнимались с кучей гомельской, минской и прочей беларуской братвы. Оказалось, что из-за косяков пропустили выступление BRADI CEREBRI ECTOMIA. Жаль, земляков не поддержал. Ребята успешно тусили на продаже маек, и в итоге половина феста в конце, казалось, ходила в их мерче, что является свидетельством как минимум неплохого сета… Ну и майки красивые :)

Узнав новый дедлайн выступления, я оставил ребят и отправился в аптеки — закупать лекарства по просьбам знакомых, узнавших что я еду в РФ (спасибо партии и правительству за неустанную заботу в деле снабжения граждан Беларуси необходимыми им лекарствами в нужном количестве и ассортименте! Чтоб вы всю жизнь за аспирином в Москву ездили).

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

По привычке остановился на резко загоревшемся светофоре и принес свою жертву московскому асфальту.

В дальнейшем передвигался исключительно шаркая и думая о том, что останавливаться не стоит: здесь же вроде как нормально и на красный ходить, если машин нет.

Москва… ну, как Москва.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

Походив и залив в себя пару банок горячительного в ближайших магазинах, пошел назад в клуб. По приходу обнаружил три очень плохие новости: во-первых, из клуба перестали выпускать. Во-вторых, на баре не принимали картой. Ни одной копейки денег не брал, думал же, мол, в прошлый раз все ок было — но терминалы куда-то исчезли. Впрочем, понятно: по картам левак не особо погоняешь, терминал — враг бармена. И в-третьих, в клубе не работал вайфай. Это конечно мелочь, но я на него здорово рассчитывал как на источник связи, симку тоже не брал. В итоге делать было нечего — пришлось слушать грайндкор.

Посмотрели-потусили с ANAL GRIND, в том числе пришли братья из старого состава, очень рад был всех видеть. Отлично зашел ZOEBEAST — надо их вытаскивать в Минск: мировые ребята и музыка суперклассная. Их барабанщик Жекан — старый питерский бандеровец — наш фанат и знал текст песни «Латруга» наизусть, в связи с чем на нашем выступлении исполнил эту композицию дуэтом с автором.

Наше выступление было после ZOEBEAST и началось под конец WORMED на другой сцене. Ну и ладно. WORMED я последний раз видел в Киеве в 2013 — там они звучали лучше, а патлы вокалиста были длиннее. Но спишем это на в общем достаточно хреновый звук и отношение клубовских звукачей. Мы отыграли.. ну, в общем, сразу после того как отыграли, мы окончательно решили, что поездка удалась. Прием был хороший, на нас было где-то по ощущениям 150-200 щщей при общей посещаемости в 300-400 (могу ошибаться). Впечатления исключительно положительные.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

После нас, в связи с задержкой рейса чехов, на главную сцену вышла GRINDZILLA (победитель конкурса видеоприглашений на фест). Это была феерия: группа без вокалиста (сняли на границе, ибо возникли какие-то траблы с паспортом), без единого альбома с парой демок вконтакте, раздала такой мащи, что аж стены клуба дрожали. Место на вокале занял бравый олимпиец Туся, за ударкой расположился второй гитарист Пако… Хотя, мне кажется, определения «гитарист», «вокалист» и пр. в этой группе давно стали формальностью: экипаж абсолютно универсален и взаимозаменяем. Я думаю, после этого достойного хэдлайнеров выступления еще больше поклонников будут ждать дебютный альбом от ребят.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

Потом приехали и достаточно оперативно вышли в маскхалатах и противогазах GUTALAX. Под танцевальные ритмы на танцполе творилось полное безумие. В этот раз фрик-парад был достаточно представителен: были дамы топлесс размера сильно +; парень, барабанящий туалетными ершиками на всем подряд; костюмы животных, нижнее женское белье на непредназначенных для этого частях мужских тел, и прочее. Все это буйство бурлило красками, расшатывая малый зал клуба, в то время как в гримерке оперативно готовились JIG-AI. Чему мы немножко мешали.

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

К моменту их выхода время уже перевалило за 23.00, но вопрос с временем как-то разрулили, и чехо-японцы таки лупанули свой сет. Если честно, я не знаю, как людям удалось выжить к тому моменту и выплясывать под очередную подобную банду, т.к. у меня сил не было уже никаких. Хотя, может, и прав присутствовавший и участвовавший в этом месиве известный гомельский психиатр-нарколог Рустам Владимирович Левковский: очевидно, кто-то таки подзакинулся запрещенными веществами.

Но по сравнению с очередью на кислотную тусу, которая уже негодовала и требовала у охраны поскорее запустить их в мир бл%ства, разврата и наркотиков, усталые грайндкорщики были сродни старым безобидным в своих увлечениях дядькам. Выходя из клуба, мы с грустью окинули глазами толпу детей в 1000 рыл, где старшим было максимум по 18, со стеклянными глазами и поглощающих немерянное количество непонятных цветных жидкостей, явно не коньячного цвета. Бородатые взрослые дядьки и малолетки пристально посмотрели друг на друга пару минут, затем мы пошли грузиться в бусик — и на ночник в Одинцово, подпольно торгующий пивом, где наш попутчик Егор взял десяток банок «Балтики-9». Чтобы вспомнить свое, достаточно безобидное по нынешним временам, детство».

фестивали дорожные заметки Exegutor Coyote Brutal Fest

Спасибо Сергею за отчет (ощущение прям будто ездила с ними!): текст, фото и видео. Пара картинок позаимствована из паблика, в котором еще немало годноты, накладных писек и настоящих толстых сисек. А Койоту пускай станет стыдно и грустно. Он-то все это, как мы поняли, пропустил.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 28.02.2017 в 03:42

    Да… Койот бьет собственные рекорды.

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  2. Батхед 28.02.2017 в 09:41

    Говорите нельзя прыгнуть выше собственной головы? Кайот утверждает обратное!!!!

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  3. Ых 28.02.2017 в 13:25

    А я помню, как Каёт на OEF в каком-то сарае торговал мерчем и дисками, потом напился и завалился в сарае спать. Сколько стаффа он всрал — не знаю )

    >>>
  4. akinaru_des 28.02.2017 в 17:38

    Прям даже обидно стало… Ну не сиськи дам не только размера сильно + там были…
    Хоть теперь не показывай свою мелочь… все равно не видят(((

    >>>
  5. Dr. Chaos 28.02.2017 в 18:22

    akinaru_des написал(а):
    Прям даже обидно стало… Ну не сиськи дам не только размера сильно + там были…
    Хоть теперь не показывай свою мелочь… все равно не видят(((

    Кто здесь?!!!

    >>>

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