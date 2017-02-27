Coyote Brutal Fest-11 глазами EXEGUTOR: «По сравнению с очередью на кислотную тусу усталые грайндкорщики были старыми безобидными дядьками»

У каждого свои развлечения — и пока мы вкушали плоды древа Зла и Блэк-метала в Вильнюсе, часть минской брутал-тусовки отправилась в Москву на ежегодный грайндкоровый Coyote Brutal Fest, хэдами которого в этом году были WORMED, JIG-AI и GUTALAX. Беларусь представляли ANAL GRIND (ну, несмотря на смену прописки, будем считать, что это немножко таки Беларусь), BRADI CEREBRI ECTOMIA, GRINDZILLA и EXEGUTOR, вокалист которых, Сергей Лавриненко, не только пел и угорал, но и весьма оперативно написал и проиллюстрировал, как и что было на этом не самом, как оказалось, беспроблемном мероприятии.

«Выезжали мы в 7 утра с «Дружной». У нас было полтора литра вискаря, пару литров пива, пару пакетов с бутербродами и два пакета чипсов. Не то чтобы это все, что было нужно в поездке… но для начала хватало.

Я приехал на место отъезда, и курящая возле бусика братва сообщила новость, что на фесте происходит нечто неладное и фест под угрозой. Койот не выходит на связь уже неделю (Койот склонен к жестким запоям, и проблемы со связью в последние месяцы у него чуть более, чем постоянны — прим.авт.), а вместо нашего выступления у нас есть шанс погрузиться в удивительные звуки рейв-вечерины, которая должна откушать ночную половину времени феста. Проспойлерю: в итоге простые московские орги (не имевшие отношения к фесту) Александр и Олег геройски прикрыли косяки Койота (который так и не появился) и провели (анти)койотбруталфест-11. Причем по организации фест вышел далеко не самый худшим из тех, на которых я был. Здесь можете почитать описание случившегося от лица одного из героев.

В итоге фест затянулся чуть позже 11, но отыграли все. Рейверы были очень недовольны.

Как бы там ни было, мы решили что раз бусик уже зафрахтован, назад дороги нет — и тронулись в путь. Бурно обсудив текущие события, мы постепенно выехали за кольцевую и приступили к употреблению вискаря. Вискарь шел легко, беседа текла непринужденно, периодически прерываясь на сон отдельных участников, перекуры и перекусы. В таком режиме добрались до границы и прошли ее достаточно быстро. Одинокий пограничник сунул свое лицо в бус, пересчитал паспорта, и мы спокойно поехали дальше.

После границы с удивлением сделали открытие (мы каждый раз с искренним удивлением делаем это е;%ное открытие, но никак не можем запомнить!!!), что в РФ не продают алкоголь на заправках.

Трошки пасумавали, но вискарь еще был, поэтому кое-как до Москвы доехали без бунтов.

Москва встретила гололедом и полным отсуствием дворников в районе клуба. Первым почувствовал это на своей жопе Маслов, разгружая инструменты из буса и внезапно очутившись на асфальте. По приезду сразу завалились в клуб, получили ленты, пообнимались с кучей гомельской, минской и прочей беларуской братвы. Оказалось, что из-за косяков пропустили выступление BRADI CEREBRI ECTOMIA. Жаль, земляков не поддержал. Ребята успешно тусили на продаже маек, и в итоге половина феста в конце, казалось, ходила в их мерче, что является свидетельством как минимум неплохого сета… Ну и майки красивые :)

Узнав новый дедлайн выступления, я оставил ребят и отправился в аптеки — закупать лекарства по просьбам знакомых, узнавших что я еду в РФ (спасибо партии и правительству за неустанную заботу в деле снабжения граждан Беларуси необходимыми им лекарствами в нужном количестве и ассортименте! Чтоб вы всю жизнь за аспирином в Москву ездили).

По привычке остановился на резко загоревшемся светофоре и принес свою жертву московскому асфальту.

В дальнейшем передвигался исключительно шаркая и думая о том, что останавливаться не стоит: здесь же вроде как нормально и на красный ходить, если машин нет.

Москва… ну, как Москва.

Походив и залив в себя пару банок горячительного в ближайших магазинах, пошел назад в клуб. По приходу обнаружил три очень плохие новости: во-первых, из клуба перестали выпускать. Во-вторых, на баре не принимали картой. Ни одной копейки денег не брал, думал же, мол, в прошлый раз все ок было — но терминалы куда-то исчезли. Впрочем, понятно: по картам левак не особо погоняешь, терминал — враг бармена. И в-третьих, в клубе не работал вайфай. Это конечно мелочь, но я на него здорово рассчитывал как на источник связи, симку тоже не брал. В итоге делать было нечего — пришлось слушать грайндкор.

Посмотрели-потусили с ANAL GRIND, в том числе пришли братья из старого состава, очень рад был всех видеть. Отлично зашел ZOEBEAST — надо их вытаскивать в Минск: мировые ребята и музыка суперклассная. Их барабанщик Жекан — старый питерский бандеровец — наш фанат и знал текст песни «Латруга» наизусть, в связи с чем на нашем выступлении исполнил эту композицию дуэтом с автором.

Наше выступление было после ZOEBEAST и началось под конец WORMED на другой сцене. Ну и ладно. WORMED я последний раз видел в Киеве в 2013 — там они звучали лучше, а патлы вокалиста были длиннее. Но спишем это на в общем достаточно хреновый звук и отношение клубовских звукачей. Мы отыграли.. ну, в общем, сразу после того как отыграли, мы окончательно решили, что поездка удалась. Прием был хороший, на нас было где-то по ощущениям 150-200 щщей при общей посещаемости в 300-400 (могу ошибаться). Впечатления исключительно положительные.

После нас, в связи с задержкой рейса чехов, на главную сцену вышла GRINDZILLA (победитель конкурса видеоприглашений на фест). Это была феерия: группа без вокалиста (сняли на границе, ибо возникли какие-то траблы с паспортом), без единого альбома с парой демок вконтакте, раздала такой мащи, что аж стены клуба дрожали. Место на вокале занял бравый олимпиец Туся, за ударкой расположился второй гитарист Пако… Хотя, мне кажется, определения «гитарист», «вокалист» и пр. в этой группе давно стали формальностью: экипаж абсолютно универсален и взаимозаменяем. Я думаю, после этого достойного хэдлайнеров выступления еще больше поклонников будут ждать дебютный альбом от ребят.

Потом приехали и достаточно оперативно вышли в маскхалатах и противогазах GUTALAX. Под танцевальные ритмы на танцполе творилось полное безумие. В этот раз фрик-парад был достаточно представителен: были дамы топлесс размера сильно +; парень, барабанящий туалетными ершиками на всем подряд; костюмы животных, нижнее женское белье на непредназначенных для этого частях мужских тел, и прочее. Все это буйство бурлило красками, расшатывая малый зал клуба, в то время как в гримерке оперативно готовились JIG-AI. Чему мы немножко мешали.

К моменту их выхода время уже перевалило за 23.00, но вопрос с временем как-то разрулили, и чехо-японцы таки лупанули свой сет. Если честно, я не знаю, как людям удалось выжить к тому моменту и выплясывать под очередную подобную банду, т.к. у меня сил не было уже никаких. Хотя, может, и прав присутствовавший и участвовавший в этом месиве известный гомельский психиатр-нарколог Рустам Владимирович Левковский: очевидно, кто-то таки подзакинулся запрещенными веществами.

Но по сравнению с очередью на кислотную тусу, которая уже негодовала и требовала у охраны поскорее запустить их в мир бл%ства, разврата и наркотиков, усталые грайндкорщики были сродни старым безобидным в своих увлечениях дядькам. Выходя из клуба, мы с грустью окинули глазами толпу детей в 1000 рыл, где старшим было максимум по 18, со стеклянными глазами и поглощающих немерянное количество непонятных цветных жидкостей, явно не коньячного цвета. Бородатые взрослые дядьки и малолетки пристально посмотрели друг на друга пару минут, затем мы пошли грузиться в бусик — и на ночник в Одинцово, подпольно торгующий пивом, где наш попутчик Егор взял десяток банок «Балтики-9». Чтобы вспомнить свое, достаточно безобидное по нынешним временам, детство».

Спасибо Сергею за отчет (ощущение прям будто ездила с ними!): текст, фото и видео. Пара картинок позаимствована из паблика, в котором еще немало годноты, накладных писек и настоящих толстых сисек. А Койоту пускай станет стыдно и грустно. Он-то все это, как мы поняли, пропустил.