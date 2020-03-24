«Confession» ME AND THAT MAN: «Мы способны на все»

За валом отвратительных новостей и закрытий всего мы, кажется, пропустили момент, когда Nergal поймал Niklas Kvarforth из SHINING и принудил его принять участие в треке ME AND THAT MAN «Confession». Тема войдет в альбом со смешным названием New Man, New Songs, Same Shit, Vol.1, намеченным к выходу на Napalm Records буквально через пару дней.

me and that man nergal«Confession - ода стрелкам и певцам из салунов, — делится Нергал, — а концовка удивит всех, кто не знаком с моей второй «половиной». Но, в то же время, надеюсь, заставит улыбнуться тех, кто знаком. Говоря иными словами: ME AND THAT MAN способны на все.

Отправляя Никласу демо со своим голосом и лирикой, я предоставил возможность менять все, что он посчитает нужным. По итогу от оригинальной версии осталось только два слова. И его вариант оказался намного лучше!

Некоторые сравнивают его выступление с манерой Питера Стила…. и это намекает мне на жизнь после смерти! Наслаждайтесь!»

P.S. Помимо Никласа, в гостях альбома ME AND THAT MAN также появятся гости Ihsahn, Corey Taylor, Rob Caggiano из VOLBEAT, шведский проект DEADSOUL, Brent Hinds из MASTODON и Matt Heafy из TRIVIUM.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. BiOMeX 24.03.2020 в 09:57

    Мне почему-то вспомнился Mark Lanegan и его Burning Jacob’s ladder.

    >>>

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