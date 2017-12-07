Цитаты о ностальгии. Wes Borland: «Никому не нужен новый альбом LIMP BIZKIT»

Собираясь на концерт любимой группы, как часто вы хотите услышать нечто по-настоящему новое? Или, может, достаточно, аки ЧИЖ, двадцать лет кряду играть один и тот же альбом? Или фанатам все же пора перестать дышать прошлым, восторгаясь турами в честь первого супер-пупер-андеграунд-тру-демо? Предлагаю немного поразмышлять на эти темы — как то недавно сделали Robert Plant и Wes Borland.

Robert Plant о курсирующих слухах насчет возможности реюниона LED ZEPPELIN: «Создается ощущение, что вам, ребята, больше не о чем писать. И это печально. Печатные журналы и интернет-порталы вроде бы должны поддерживать новую музыку, помогать новым артистам найти свою аудиторию, вместо того, чтобы бесконечно копошиться в куче старого мусора. Создается впечатление, что вокруг не происходит ничего нового, ничего интересного, хотя на самом деле это не так. Прекратите же жить прошлым! Откройте уши и глаза. Это нетрудно. И найдите наконец для себя лучший способ разлечься».

Wes Borland об отсутствии студийной активности LIMP BIZKIT: «Никому не нужен новый альбом, но мы, конечно, его запишем, чтобы поддерживать интерес промоутеров к группе; чтобы им было, о чем поговорить, организовывая нам туры и концерты. Причем, говоря, что альбом не нужен, я подразумеваю следующее: мы уже, кажется, прочно вошли в ту ностальгическую фазу, когда все, что от нас нужно слушателям, — это одиннадцать выпущенных синглов. И на этом все. На концертах я ясно вижу, как пропадает энтузиазм публики, когда мы играем песню, которая не входит в список типа «My Generation», «My Way», «Break Stuff», «Nookie», «Rearranged», «N2 Together Now», «Take A Look Around» и т.п. Когда мы играем что-то иное, народ такой, типа: «Хммммм»… Ну за исключением разве что пятидесяти человек в первом ряду, которые офигевают от счастья: «Вау, они играют «Stuck»!» Короче, как-то так. И я не вижу особой нужды в новом материале».

Итак: как давно вы ходили на концерт ради по-настоящему новых песен и групп?..