Цитаты метал-ветеранов об альтернативных 90-х. Kerry King: «Я тогда вообще не хотел играть музыку»

На сайте discovermusic появился достаточно любопытный материал, посвященный истории трэш-метала, в котором мастодонты и герои жанра рассказывают и вспоминают, как где что было. Особенно красочными показались цитаты об эпохе альтернативно/ню-металлических 90-х, когда успех LIMP BIZKIT едва не послужил причиной краха SLAYER…

Charlie Benante

«Мне кажется, вершиной развития трэш-метал жанра был период 1989-1990. Когда METALLICA выпустили Black Album, трэш пробурил дорогу в мейнстрим и достиг пиковой точки своей популярности. А потом сцену оккупировал гранж, забурлила альтернативная волна и все такое прочее».

Mille Petrozza

«В 90-х метал столкнулся с кризисом идентичности, и я бы соврал, сказав, что это не коснулось и KREATOR. Тем не менее, нам было важно продолжать искать свой почерк, в том числе выпуская экспериментальные альбомы. В которых, впрочем, все равно ощущается изрядная толика трэша. Знаете, соблюдать баланс временами непросто: когда чрезмерно увлекаешься экспериментами, слишком легко забыть свои корни».

Andreas Kisser

«В ту пору мы сильно отдалились от команд наподобие DESTRUCTION и KREATOR. У нас появился грув, и это понравилось многим людям. Смена звучания была естественной: на нас оказало влияние все, что мы видели/слышали в турах. Мы повзрослели и стали лабать менее агрессивно».

Kerry King

«В конце 90-х я пребывал просто в ступоре. Не мог понять, почему LIMP BIZKIT стали такими успешными. Это сильно давило на меня: я тогда вообще не хотел играть музыку. Думал, что если вот это вот музыкальная эволюция, то пошло оно все нахер, мне все это ненавистно. Именно по причине моей апатии Diabolus In Musica 98 года по большей части писал Jeff Hanneman, — слишком модявый альбом, как на мой вкус».

Dave Mustaine

«Я не хотел играть в группе после того, как в 99-м вышел альбом Risk. Музыкальная сцена полностью погрузилась в альтернативщину, и вместо того, чтобы поддержать нас, сплотиться вокруг великих MEGADETH, как вокруг AC/DC или IRON MAIDEN, все вокруг только и делали, что пинали меня и трех остальных парней. Я едва выдержал все это».

С другой стороны, все, что нас не убило… еще пожалеет об этом?