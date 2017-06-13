Цитата. Rob Zombie: «Я задолбался слышать нытье про старые добрые времена»

В то время, как олдскул-музыканты с ностальгией вспоминают период расцвета музыкальной индустрии, а молодежь рисует в воображении прошлые сладостные времена, когда не только деревья были зелены, но еще и можно было жить за счет продажи музыки, есть и те, кто о золотом веке совсем не скучает. А нытье по поводу отошедших в прошлое компакт-дисков считает уделом пенсионеров-ретроградов.

цитаты кризис Rob Zombie Rob Zombie: «Я люблю писать музыку. И я отличаюсь от большинства представителей моего поколения. Например, мне до лампочки, покупает ли кто-то мои диски. Я задолбался слышать нытье про старые добрые времена.

Да вообще похер, ребята! Когда вы заводите шарманку насчет покупки дисков, то превращаетесь в собственных бабушек и дедушек. Унылая пенсионерская тема. Пора на нее забить. Есть просто музыка — и мне до сраки, кто и как ее намерен воровать. Хотя если выбирать — пускай пацаны врываются в магазины и воруют сразу винилы. Хотя скачивать тоже можно. Я вовсе не против. Однако… Да, черт, примите это как вызов: воруйте винилы!»

Заявление, конечно же, смелое, если не принимать в расчет один мелкий момент: сам-то Роб, поди, достиг карьерного пика в те самые времена, когда индустрия была на коне, — причем за счет того, что имела возможность что-то продать. Так что большой вопрос, подстрекал ли бы мистер Зомби к радостному воровству, родись он попозже лет этак на 25.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 14.06.2017 в 02:02

    интересно, он реально так думает, или выпендривается?

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  2. Heckfy 14.06.2017 в 09:38

    Да кому он нужен? Винилы его воровать. Даже качать его лень.

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