Цитата. Doyle Wolfgang von Frankenstein из THE MISFITS: «Почему не наказывают за воровство песен? Должен быть штраф в 10 000 баксов. И поцелуйте меня в жопу»

Doyle Wolfgang von Frankenstein из THE MISFITS хотя, вроде, давно уже не подросток, но пылкости и задора не растерял. На днях он появился в передаче The Liquid Conversations и наговорил гадостей про фанатов. Особенно про тех, кому жалко 50 баксов за meet-and-greet со звездой, но при этом не стыдно скачать альбомчик-другой.

рок цитаты Misfits Doyle Wolfgang von Frankenstein «40 лет назад, когда начинались THE MISFITS, индустрия была совсем другой. Самое говно сейчас заключается в том, что все воруют музыку. Ты тратишь сраные сотни тыщ баксов, чтобы сделать альбом, а эти говнюки берут и попросту тащат себе все бесплатно. И хотят большего! Потом оказывается еще, что ты хрен собачий, потому как требуешь по 50 баксов за meet-and-greet после выступления, чтобы как-то заработать. Че, думаете, мне дико хочется общаться со всеми этими сраными людьми? Да вообще не хочется! Когда я спускаюсь со сцены, все, что мне нужно, — это долбаный душ и кроватка. Я все-таки иду с работы…

А кому кажется, что с фанатов брать деньги нехорошо, поцелуйте меня в жопу. Почему, кстати, не наказывают за воровство песен? Должен быть штраф в 10 000 баксов. Хочешь воровать? Так ты преступник. Если бы я, скажем, делал мотоциклы, а вы крали, за это б судили. Надо закрыть на сутки Интернет, и решить, что делать с текущим положением вещей. Надо, бля, это исправить.

Ларс Ульрих был прав, когда пошел против Napster. Все тогда говорили, какой он #уй, что так делает. А он делал не ради себя. У него достаточно денег и так. Он делал это ради сраных обсосов вроде меня.

Что нам остается? Spotify? Да пошли они нахер. Говно. Артист не в состоянии что-либо заработать на этом. Пользователь платит $9 в месяц за подписку и может прослушать песню 10 000 раз, если хочет. Если в месяце достаточно времени для десяти тысяч раз, конечно. Хз, я слаб в математике. Что же с этого поимеет команда? Сотую, тысячную часть вашей жалкой копейки. Это же издевательство! Моя подруга, Alissa White-Gluz, ходила к ним в офис. Говорит, просто дичь. Не знаю, я бы там, наверное, со злости разнес все к хренам».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 19.02.2019 в 00:07

    Мне кажется, народ приучивается платить за музыку в инете, тч всё ок. А брать 50 баксов за мит энд грит — чувак, да ты и бесплатно никому не сдался.

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  2. Nokt 19.02.2019 в 10:16

    отличный вброс, молодец мужик.
    вроде и бомбануло, и инфоповод, а с другой стороны не особо и прикопаешься

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  3. Снова 19.02.2019 в 10:57

    отличный пост, молодец Катюха.
    вроде и постанула, и инфоповод, а с другой стороны не особо и прикопаешься

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