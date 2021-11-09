Цитата. David Ellefson: «Теперь я понимаю, что ощущал Иисус»Блог
Поруганный и изгнанный из святых кущ MEGADETH за грех мастурбации David Ellefson оценил свои страдания на уровне христовых.
«Сейчас у меня все нормально. Но вообще дела были довольно мрачными. Понадобилось энное количество времени, чтобы осмыслить все, пережить, исцелиться. Ничего подобного ранее со мной не случалось. А потом когда началось… честно, просто не мог поверить, сколько в реальности в людях говна. Вот прямо не верилось. Не стремлюсь к религиозным отсылкам, но теперь я понимаю, что ощущал Иисус. Сначала неси свой крест, а потом тебя убьют. Но вы снова взяли не того парня.
Опять же, не хочу затрагивать религию и веру… но вот этому я просто не верил.
Не буду лукавить: я заслуживаю лучшего отношения. И поэтому я ушел из социальных сетей, отгородился от происходящего. Я вложил в искусство всю свою душу, отдал все, что имел, музыке, исполнительскому мастерству и, конечно, не заслуживаю подобного. Это немыслимо, с какого ракурса ни смотри».
Напомню, сейчас Дэвид задействован в проекте THE LUCID, у которого в прошлом месяце вышел одноименный дебютный альбом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 147
Читайте также:
- Изгнанный из MEGADETH David Ellefson показал песню нового проекта
- Мнение. Dee Snider: «Если бы оказалось, что Микеланджело был педофилом, надо закрасить Сикстинскую капеллу?»
- Скандал вокруг David Ellefson не унимается. Так что это все-таки было?
- MEGADETH выгнали David Ellefson
- Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
- David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
- David Ellefson о роли в MEGADETH: «Чтобы сохранить дружбу, мне пришлось поступиться правами на группу»
- Рок-цитата. David Ellefson, MEGADETH: «Ненавижу звук винила, это полное дерьмо»
- Не служил — не мужик? Как басист MEGADETH David Ellefson проводит церковные службы
- Хорошо сказано. Басист MEGADETH David Ellefson: «50% наших фэнов не нужно ничего, кроме как проигрывать на репите «Rust In Peace»
Обновления
-
Цитата. David Ellefson: «Теперь я понимаю, что ощущал Иисус»
-
«One Shot, One Kill». Концерт DYING FETUS, BRAND OF SACRIFICE, VITRIOL, TERROR в Эшвилле
-
Самая недооцененная рок-группа десятилетия? Слушаем три новых темы AVATAR
-
Еще один метал-суицид в этом году… слушаем группу STILLBIRTH в память о Dominik «Pumpa» König
-
DREAM THEATER на вершине мира
-
Gary Holt, EXODUS: «Мы провели вместе с Кирком Хэмметтом целое лето, принимая кислоту»
-
Dani Filth, CRADLE OF FILTH: «Все, кто был знаком с EMPEROR в начале 90-х, не воспринимали их всерьез»
-
Беларуская депрессия: первый альбом ABSENCE OF LIFE «Instinct Of Self-Destruction»
-
Стоит послушать: atmospheric black pagan проект ZGARD из Украины
-
Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобии
Комментарии
- Adam: Проскриптор в отличной форме. Приготовлено нечто особенное (даже по проскрипторовским меркам). Три…
- Никки Диавол: Уф! Вот это тетушки, каждая такая и коня на скаку и в горящую избу войдет!
- Merzbow: ждём-с! Хотя этот дядя трилогию обещал ещё под именем Absu. Absu,Abzu,Apsu. Но слово своё не сдержал….
- Дед Аким: Классика американского хэви и трэш-метала Mike Howe (August 21, 1965 – July 26, 2021) R.I.P. Выписка из…
- Зеля: Галлахер возмужал!
- Дед Аким: Сложная , качественная, интересная музыка Выписка из Википедии: Tool (рус. Инструмент) — американская…
- Metaller555: В 2009-ом Фитусы выпустили отличный альбом. После этого были отдельные песни… А вживую один раз…
- Merzbow: Anastasiya написал(а): А мне из последних нравятся и «Reign Supreme», и «Wrong One to Fuck With». Помню в…
- Anastasiya: А мне из последних нравятся и «Reign Supreme», и «Wrong One to Fuck With».
- Merzbow: D.F. после ухода 3/4 состава то есть Джейсон, Спарки, Кевин- стала играть унылое до не возможности музло….
- Anastasiya: Ad Noctum написал(а): PESTE NOIRE «Le retour des pastoureaux» (2021) full-album…
- Дед Аким: Итальянский метал, вокалистка красавица Кристина Скаббия Выписка из Википедии: Lacuna Coil — итальянская…
- Зеля: Ad Noctum написал(а): А между тем Фаминэ выдал очереной альбом. На этот раз он — довольно неожиданно — смешал…
Добавить комментарий