Цитата. David Ellefson: «Теперь я понимаю, что ощущал Иисус»

Поруганный и изгнанный из святых кущ MEGADETH за грех мастурбации David Ellefson оценил свои страдания на уровне христовых.

«Сейчас у меня все нормально. Но вообще дела были довольно мрачными. Понадобилось энное количество времени, чтобы осмыслить все, пережить, исцелиться. Ничего подобного ранее со мной не случалось. А потом когда началось… честно, просто не мог поверить, сколько в реальности в людях говна. Вот прямо не верилось. Не стремлюсь к религиозным отсылкам, но теперь я понимаю, что ощущал Иисус. Сначала неси свой крест, а потом тебя убьют. Но вы снова взяли не того парня.

Опять же, не хочу затрагивать религию и веру… но вот этому я просто не верил.

Не буду лукавить: я заслуживаю лучшего отношения. И поэтому я ушел из социальных сетей, отгородился от происходящего. Я вложил в искусство всю свою душу, отдал все, что имел, музыке, исполнительскому мастерству и, конечно, не заслуживаю подобного. Это немыслимо, с какого ракурса ни смотри».

Напомню, сейчас Дэвид задействован в проекте THE LUCID, у которого в прошлом месяце вышел одноименный дебютный альбом.

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