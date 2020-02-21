CIRITH UNGOL выпустили первую песню за 29 лет!

Калифорнийская протодумовая группа 70-х/80-х CIRITH UNGOL вспомнила, что давненько ничего не записывала и выпустила лирик-видео «Legions Arise» к альбому Forever Black, который выйдет в конце апреля. Это первый релиз коллектива за 29 лет; кроме басиста, состав в нем олдовый. Вообще, в среднем музыкантам по 63 года — самое время, чтобы вернуться в строй.

, рубрика(и): Быстрые новости

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