CIRITH UNGOL выпустили первую песню за 29 лет!

Калифорнийская протодумовая группа 70-х/80-х CIRITH UNGOL вспомнила, что давненько ничего не записывала и выпустила лирик-видео «Legions Arise» к альбому Forever Black, который выйдет в конце апреля. Это первый релиз коллектива за 29 лет; кроме басиста, состав в нем олдовый. Вообще, в среднем музыкантам по 63 года — самое время, чтобы вернуться в строй.