Чума на позитиве: новый альбом GHOST «Prequelle»

Говорят, шведы делают самую качественную поп-музыку во всей Европе. Спорить не будем. И группа GHOST спорить не будет — ибо ее новый альбом Prequelle настолько же театрально-жеманен и блистателен, насколько и попсов. Он въедается в память моментально. Его лапки, цепкие, словно чумные палочки, жадно хватаются за слуховые рецепторы, заражая организм крепкими, хитовыми, сочными, нежными и упругими песнями про смерть, эпидемии и Люцифера.

Музыкально GHOST скроен по проверенным лекалам олдовой поп-музыки. Вспомните ABBA. Вспомните ROXETTE. Вспомните PET SHOP BOYS (на бонусном кавере «It’s A Sin» определенно придется — удивившись при этом вокальному совпадению). Рок-баллады 80-х. Вбросьте заводного хардрока. Помпезные инструменталы. И утонченно-восхитительную чернь во все тексты.

While you sleep

In earthly delight

Someone’s flesh

Is rotting tonight…

Под эти песни легко представить беснующиеся стадионы — тем более, GHOST известны своими фееричными шоу! — равно как и домашний easy listening под варку борща.

«Думаю, это первый позитивный альбом про чуму, — говорит лидер группы Tobias Forge. — Основной его темой является выживание. Мы также рассматриваем идею смертности как таковой, задавая в конце риторический вопрос: «Если бы вы могли обмануть смерть, то сделали б это?» Я пришел в музыку из метал-андерграунда, в котором тема Черной Смерти была перемолота неоднократно. Однако все эти диски — об уничтожении. Почти без света в тоннеле. Тем не менее, я считаю, человечество вынесло из случившегося также немало полезных, нужных, хороших уроков».

…Lucifer, whispering

Silently into your mind

Who walks behind

Had you had the chance today

You would’ve sold out too

Ain’t that right

Sweet Saint Peter?

Don’t you forget about dying

Don’t you forget about your friend death

Don’t you forget that you will die…