Чума на позитиве: новый альбом GHOST «Prequelle»

Говорят, шведы делают самую качественную поп-музыку во всей Европе. Спорить не будем. И группа GHOST спорить не будет — ибо ее новый альбом Prequelle настолько же театрально-жеманен и блистателен, насколько и попсов. Он въедается в память моментально. Его лапки, цепкие, словно чумные палочки, жадно хватаются за слуховые рецепторы, заражая организм крепкими, хитовыми, сочными, нежными и упругими песнями про смерть, эпидемии и Люцифера.
Музыкально GHOST скроен по проверенным лекалам олдовой поп-музыки. Вспомните ABBA. Вспомните ROXETTE. Вспомните PET SHOP BOYS (на бонусном кавере «It’s A Sin» определенно придется — удивившись при этом вокальному совпадению). Рок-баллады 80-х. Вбросьте заводного хардрока. Помпезные инструменталы. И утонченно-восхитительную чернь во все тексты.
While you sleep
In earthly delight
Someone’s flesh
Is rotting tonight…
Под эти песни легко представить беснующиеся стадионы — тем более, GHOST известны своими фееричными шоу! — равно как и домашний easy listening под варку борща.
«Думаю, это первый позитивный альбом про чуму, — говорит лидер группы Tobias Forge. — Основной его темой является выживание. Мы также рассматриваем идею смертности как таковой, задавая в конце риторический вопрос: «Если бы вы могли обмануть смерть, то сделали б это?» Я пришел в музыку из метал-андерграунда, в котором тема Черной Смерти была перемолота неоднократно. Однако все эти диски — об уничтожении. Почти без света в тоннеле. Тем не менее, я считаю, человечество вынесло из случившегося также немало полезных, нужных, хороших уроков».
…Lucifer, whispering
Silently into your mind
Who walks behind
Had you had the chance today
You would’ve sold out too
Ain’t that right
Sweet Saint Peter?
Don’t you forget about dying
Don’t you forget about your friend death
Don’t you forget that you will die…
С группой GHOST происходит что-то странное, и у меня к этому какое-то странное отношение.
Лучшим альбомом Призрака, по моему мнению, остается дебютный «Opus Eponymous», как по форме, так и по содержанию. С содержанием все ясно – это один из самых концентрированно хитовых альбомов, что я слышал. Форма – оккультный хэви-метал-рок, с явными реверансами к семидесятым, довольно неброский (хотя и бедными аранжировки назвать нельзя), по-хорошему наивный, с осязаемой мистической атмосферой.
От этих паттернов GHOST отдалились уже на следующем альбоме. Они так же остались в пределах старомодного звучания, отсылок к старым группам можно найти множество, но зябкой, пускающей мурашек по коже, уютности уже нет. Таинственные ритуалы стали зрелищем для масс, и музыка обросла всевозможными украшательствами, влияниями из других жанров, разнообразилась, раскрасилась, появилась надстройка из новых ярусов. Не хочется говорить, что усложнилась, но это, наверное, тоже в некоторой степени справедливо. И я как фанат первого альбома, этим изменениям… рад. Я ими недоволен, и каждую слабую песню GHOST воспринимаю даже болезненно – так велико было мое увлечение дебютом – но мне кажется, что Тобиас Фордж делает все правильно. Растущая популярность группы тому только подтверждение. Черт, на Вакене в 2011 году они выступали на самой мелкой сцене и на них пришло человек 300, сейчас это и представить сложно. Сценический имидж тогда был тоже гораздо проще и дешевле, без всякой помпы, но смотрелось это гораздо притягательнее. На обложках это, что характерно, тоже отразилось.
Так вот о музыке. Фордж (который теперь уже не Папа Эмеритус, а Кардинал Копиа) в одном из недавних интервью заявил, что ему близок подход к сочинительству, свойственный QUEEN. Без параллелей или претензий на величие, но с тем же разнообразием используемых приемов. Собственно, теперь это слышно особенно явно, и «Prequelle» получился самым разнообразным альбомом в дискографии, хотя инспирирован примерно той же эпохой, что и предыдущие.
Начинается пластинка более-менее бодрым метальчиком «Rats», который, однако не так уж и сильно радует, потому что припев там словно те крысы и погрызли. Сходная проблема затронула и многие другие песни, которые пусть и запоминаются, но как-то обрывочно, и из этих лоскутов хочется сшить что-то новое и действительно потрясающее. Компенсируется проблема очень элегантно. Эстетикой. Мало я назову групп, которые вообще заботятся о таком аспекте. Можно придумать сколько угодно хуковых мелодий и уж тем более натренироваться играть на инструментах, но ощущений того, сколько здесь точности, вкуса и меры, может не возникать вообще. От музыки GHOST становится просто очень хорошо, независимо от композиторских решений. Можно было бы назвать это атмосферой, но мне кажется, тут нечто другое. Наверное, эта музыка написана с большой любовью к процессу. Ну и профессионализм, куда уж без него.
О том, что больше всего понравилось. Лучшие моменты начинаются в середине альбома и идут без перерыва. Во-первых, это вторая половина инструментала «Miasma», где происходит совершенно гениальный переход от спокойной и невнятной части в напористый риффинг и – опачки – саксофон.
«Dance Macabre» – танцевальная (как не ожиданно, а?) песенка, звучащая, как кавер на поп-хит, рвавший дискотеки в восьмидесятых.
«Pro Memoria» – однозначно, пик, центральная композиция, вокруг которой строится весь альбом. Примерно так же они сделали с «He Is» на прошлом. В отличие от хитовой и застревающей в голове «Пляски Смерти», она ставит перед собой цели куда более высокие. Это уже искусство с большой буквы, имеющее задачей вести слушателя к Катарсису. В этих повторяющихся «Don’t you forget about dying, don’t you forget about your friend death…» есть что-то битловское. Не столько по мелодии (хотя Леннон/Маккартни у GHOST всегда незримо присутствовали и продолжают), а по эмоциональному воздействию. Такие песни способны менять мир. Выйди «Pro Memoria» в другое время и, хе-хе, с другим текстом, возможно, так бы и было. Нет, лично меня не пропирает и не возвышает, на мой взгляд, не дотянула все-таки. Но замах чувствую очень явственно, за что могу только поаплодировать. Это очень круто. «He Is», кстати, удалось все сполна – это вообще лучшая песня за три последних альбома.
«Witch Image» спускает с вышеобозначенного пика, примерно в ту же точку, где он стартовал, то есть напоминает «Dance Macabre». Чуть менее вульгарна, чуть более изящна и спокойна, но примерно то же самое. Припев великолепен.
И на этом, пожалуй, все. Остальное наполнение иногда кажется необязательным или бледным, но упомянутая эстетика его выручает. Хотя, как знать, мне и некоторые их песни с прошлых двух альбомов раскрылись далеко не сразу. Иногда даже годы требовались. Посмотрел лайв, сходил на концерт, заценил чей-то кавер – а ведь недурно! Да даже «Square Hammer» сначала не закотировал! Вы представляете, «Square Hammer» не закотировать! Учитывая, что здесь есть хотя бы привлекательные моменты, это оставляет песням неплохой шанс.
Где-то на 7,5 из 10
самая переоценённая группа последних лет.
Tular, я надеюсь ты сам это написал? Скопировал, прочитаю в лесу в конце недели.
пы.сы. Настя, у меня тут капча с ума сошла, 7-Один, это как пля?))))
Один — это ЗНАК!
Знак, факт!
Tular написал(а):
«He Is», кстати, удалось все сполна – это вообще лучшая песня за три последних альбома.
Единственная вещь «призраков», которая у меня попала в сборничек «бест оф» на компе. Идеальная штука, и клип идеальный.
В новом альбоме по части аналогий с QUEEN, имхо, спорно)) QUEEN ощутимо копируют современные MUSE, а тут скорей «Motley Crue meets Abba», что-то такое.
zzz написал(а):
Tular, я надеюсь ты сам это написал? Скопировал, прочитаю в лесу в конце недели.
Сам, че там писать.
Tular написал(а):
zzz написал(а):
Tular, я надеюсь ты сам это написал? Скопировал, прочитаю в лесу в конце недели.
Сам, че там писать.
Хрена се, столь развернутый взгляд на очередной альбом ВИА, которое мне ну ни как, дружище, в этом году Graveyard новый выйдет, сподобишся?
пы.сы. Анастатасия, енто спишиал фо ми, 3-2= Один?)))