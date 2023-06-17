CHILDREN OF BODOM на минималках: слушаем новый сингл WARMEN

CHILDREN OF BODOM на минималках: слушаем новый сингл WARMENНовинки и новости
Проект экс-клавишника CHILDREN OF BODOM Janne «Warman» Wirman WARMEN, не проявлявший активности почти десять лет, вернулся в списки предстоящих релизов, и анонсировал на август альбом Here For None. С новым же вокалистом: им стал Petri Lindroos из ENSIFERUM и экс-NORTHER, так что если кто мечтал услышать смесь COB с NORTHER и обилием клавиш, уже есть первый сингл со странноватым названием «Warmen Are Here For None».
Janne: «После внезапного финала CHILDREN OF BODOM я вообще был не уверен, что буду заниматься когда-либо музыкой. Однако в прошлом году мы провели пару музыкальных сессий с братом (гитарист Antti Warman — прим.авт.) и Jyri (Jyri Helko, басист — прим.авт.), и я понял, что желание творить никуда не пропало. Так, мы сочинили в итоге целый альбом, и парни с Reaper Entertainment подхватили идею, поняв, к чему мы стремимся с WARMEN и учитывая мое прошлое в CHILDREN OF BODOM».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 59
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Комментарии
Тварь:
«Работа» мне не понравилась… ну как, треть вещей — все то же самое, но остальное — нет.
Тут пока ничего непонятно, надо слушать, но ни на «Работу», ни на «Сов» с «Монархией…
Дед Аким:
У медали две стороны, с одной девки хотят хайпа, известности, денег, за счёт богатых успешных мужиков, пользуются основным инстинктом, примеры Клинтона, Майка Тайсо�…
Starcross:
Странно, но почему-то вводные на румынском, при том, что ни один из музыкантов не румын ))…
Paul:
Всмысле куда деньги уходят? Водители траков в США получали до пандемии 2к в неделю теперь 4к! Зарплаты персоналу, страховки выросли в 3 раза. Страховые знают, что любо…
Другой Александр:
Эх… Старость — не радость. Мало того, что девчонок напаивать приходится, даже Тиллю, так они ещё и заявы после этого пишут…
Merzbow:
Восхитительный без Хауде — без Хауде это не восхитительный.…
Anastasiya:
Продолжение: https://meduza.io/feature/2023/06/14/prokuratura-berlina-nachala-ugolovnoe-rassledovanie-protiv-frontmena-rammstein-tillya-lindemanna-ego-podozrevayut-v-seksualizirovannom-nasilii…
Андрей:
aur_s:
Мунспел не в мою кассу, однако мужик знаковый, пусть поживёт ещё…
aur_s:
Сергей:
Блииин. Сабатон — любимая группа. И на до же было ляпнуть про Крым! Сказал бы «нам пофиг где выступать, абы были фанаты» и прикусил бы язык. Можно было бы как то отыграт�…
думстер-бумстер:
m8ng8l:
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