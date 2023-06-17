Warmen band
17.06.2023

CHILDREN OF BODOM на минималках: слушаем новый сингл WARMEN

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Проект экс-клавишника CHILDREN OF BODOM Janne «Warman» Wirman WARMEN, не проявлявший активности почти десять лет, вернулся в списки предстоящих релизов, и анонсировал на август альбом Here For None. С новым же вокалистом: им стал Petri Lindroos из ENSIFERUM и экс-NORTHER, так что если кто мечтал услышать смесь COB с NORTHER и обилием клавиш, уже есть первый сингл со странноватым названием «Warmen Are Here For None».

Janne: «После внезапного финала CHILDREN OF BODOM я вообще был не уверен, что буду заниматься когда-либо музыкой. Однако в прошлом году мы провели пару музыкальных сессий с братом (гитарист Antti Warman — прим.авт.) и Jyri (Jyri Helko, басист — прим.авт.), и я понял, что желание творить никуда не пропало. Так, мы сочинили в итоге целый альбом, и парни с Reaper Entertainment подхватили идею, поняв, к чему мы стремимся с WARMEN и учитывая мое прошлое в CHILDREN OF BODOM».

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