CHILDREN OF BODOM c новым боевиком «Under Grass And Clover». «В альбоме будет некоторое безумное дерьмо»

CHILDREN OF BODOM в Международный женский день 8 марта 2019 года выпускают новый альбом Hexed — и если кто действительно скучал по «детишкам», добро пожаловать в затравочный боевичок «Under Grass And Clover». Песня задорная, незамысловатая и броская — в общем, именно то, что надо для первого сингла.
«Люди, кто слышал, говорят, что по сравнению с предыдущим релизом Hexed получился более «цеплючим». Что ж, возможно, так и есть. Структуры довольно простые: песни ложатся на слух с первого прослушивания. Тем не менее, в альбоме будет и некоторое безумное дерьмо — прогрессивное или, во всяком случае, остротехничное. А еще кое-какие мелодии могли появиться к примеру, из джаза… хотя у нас они, конечно, обретают плоть металлическую».
Кстати, обратите внимание на достаточно нестандартную для CHILDREN OF BODOM обложку, которую нарисовал Денис «Форкас» Костромитин. Как минимум, один эксперимент уже есть.
Ага, они всегда так обещают, а потом в альбоме оказывается просто дерьмо…
А хорошая тема, сочно. Мне нравится.
Сегодня состоялась премьера видеоклипа