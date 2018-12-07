CHILDREN OF BODOM c новым боевиком «Under Grass And Clover». «В альбоме будет некоторое безумное дерьмо»

CHILDREN OF BODOM в Международный женский день 8 марта 2019 года выпускают новый альбом Hexed — и если кто действительно скучал по «детишкам», добро пожаловать в затравочный боевичок «Under Grass And Clover». Песня задорная, незамысловатая и броская — в общем, именно то, что надо для первого сингла.

Children Of Bodom «Люди, кто слышал, говорят, что по сравнению с предыдущим релизом Hexed получился более «цеплючим». Что ж, возможно, так и есть. Структуры довольно простые: песни ложатся на слух с первого прослушивания. Тем не менее, в альбоме будет и некоторое безумное дерьмо — прогрессивное или, во всяком случае, остротехничное. А еще кое-какие мелодии могли появиться к примеру, из джаза… хотя у нас они, конечно, обретают плоть металлическую».

Кстати, обратите внимание на достаточно нестандартную для CHILDREN OF BODOM обложку, которую нарисовал Денис «Форкас» Костромитин. Как минимум, один эксперимент уже есть.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. DimaCar 07.12.2018 в 22:21

    Ага, они всегда так обещают, а потом в альбоме оказывается просто дерьмо…

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  2. Veles 07.12.2018 в 22:55

    А хорошая тема, сочно. Мне нравится.

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  3. Pat 07.12.2018 в 23:01

    Сегодня состоялась премьера видеоклипа

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