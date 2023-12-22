Черный ритуал в самый короткий день года: премьера INQUISITION «A Hidden Ceremony Of Blood And Flesh»Новинки и новости
INQUISITION — из небольшого набора блэк-метал групп, за чьим творчеством я пристально наблюдаю и, узнав о новинках, немедленно жму на «плей» — в самый короткий день года, в солнечное зимнее солнцестояние, приготовила мрачный подарок: новый сингл «A Hidden Ceremony Of Blood And Flesh», который войдет в январский альбом Veneration Of Medieval Mysticism And Cosmological Violence.
Пока деталей релиза очень не много (помимо обложки, сингла и треклиста, в общем-то, никаких); ну а в названиях песен дуэт остается верен себе. «Witchcraft Within a Gothic Tomb», «Sorcery Through Crystal Eyes In Search Of The Devil», «Memories Within An Empty Castle In Ruins», «Secrets From The Wizard Forest Of Forbidden Knowledge» — эти красочные вывески сами по себе можно читать как поэму, и никакой искусственный интеллект не в силах наворотить то, что раз в несколько лет вываливает Dagon.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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Комментарии
Евгений:
Писюн c глазами написал(а):
juris написал(а):
тоже мне новость… металлисты давно этим вашим ИИ пользуются вот к примеру за деда Аббатха и деда Демоназа давно ИИ т�…
Спадар Антось:
>> После того, как кто-то в ютубе написал про ассоциации с NEVERMORE, я теперь тоже слышу озверевшую экстрим-версию NEVERMORE.
Цяпер і мне NEVERMORE чуецца! …
Deuce:
О супергруппах говоря.
Там For My Pain решили вернуться.
https://tuonelamagazine.com/finnish-gothic-metal-supergroup-for-my-pain-reunite-after-20-years/…
b13:
juris:
нормуль проект… хоть и не бомба, а всё по-бодрее позднейших «железо-бетонных» морбидов…
2х4:
Кирка, вроде, на записи альбомов до 1991 года вообще не допускали. Папа Хэт не только сочинял, но и играл типа на записи их… Боб Рок заставил Кирка участвовать в запис�…
goremyka:
Эта шляпа у Винсента почему вызывает у меня подозрения. (Прикрывает лысину как Боярский) …
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
по сути он прав во всём
Металлика это прежде всего про риффы, а не про соляки
Ну на 84 и 86 как раз были очень крутые соляки (например, соло и…
Krapman:
Крутой релиз от крутой группы! В отличие от спивающегося Азагтота, Винсент продолжает пробовать новые направления и находится в прекрасной вокальной форме. Жду ал�…
Чинчгачгук:
СиРОЖА написал(а):
А вообще если соло крутое то его обязательно запомнят… Вот я например отлично помню соло из tornado of souls, ибо его придумал и сыграл человек у ко…
Fredguitarist:
Кирк с Ларсом начали учитывать критику с «первого гитарного», взяв на вооружение новый маркетинг …
Ых:
Jean-Jacques Huyac:
Пры ўсёй павазе да мэтраў цяжмету (песьня вышэйшага гатунку, гэта бясспрэчна) голасу Вінсэнта далёка да драматызму і пранікнёнасьці Дэйна, ды й гітарысту планку Лу�…
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