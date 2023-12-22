Inquisition
22.12.2023

Черный ритуал в самый короткий день года: премьера INQUISITION «A Hidden Ceremony Of Blood And Flesh»

Новинки и новости

INQUISITION — из небольшого набора блэк-метал групп, за чьим творчеством я пристально наблюдаю и, узнав о новинках, немедленно жму на «плей» — в самый короткий день года, в солнечное зимнее солнцестояние, приготовила мрачный подарок: новый сингл «A Hidden Ceremony Of Blood And Flesh», который войдет в январский альбом Veneration Of Medieval Mysticism And Cosmological Violence.

Пока деталей релиза очень не много (помимо обложки, сингла и треклиста, в общем-то, никаких); ну а в названиях песен дуэт остается верен себе. «Witchcraft Within a Gothic Tomb», «Sorcery Through Crystal Eyes In Search Of The Devil», «Memories Within An Empty Castle In Ruins», «Secrets From The Wizard Forest Of Forbidden Knowledge» — эти красочные вывески сами по себе можно читать как поэму, и никакой искусственный интеллект не в силах наворотить то, что раз в несколько лет вываливает Dagon.

Количество просмотров: 73

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *