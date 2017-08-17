«Чернобыльский шлях» в dsbm. Новый EP DYMNA LOTVA «Палын»

Помните подборку «семи песен про Чернобыль»? Теперь к ним можно добавить еще семь: самая депрессивная «плотва» в минской метал-реке, группа DYMNA LOTVA, сочетающая в своем творчестве полоскающий лезвиями dsbm и атмосферный пост-блэк, выпустила новый мини-альбом Палын. Все о том же. Оставившем черный след на каждом из нас.

«15 августа 1972 года в 11 часов дня был торжественно уложен первый кубометр бетона в основание деаэраторной этажерки главного корпуса первой очереди станции, произведена закладка нержавеющей капсулы с письмом к будущим поколениям. Спустя 45 лет выйдет наш Палын, посвященный ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы», — написали музыканты, презентуя свою проникновенную работу (в одной из песен которой, «Одинокий человеческий голос», вы, кстати, услышите вокалиста PSYCHONAUT 4). И как человек, побывавший в Чернобыле и Припяти, подтверждаю: там чертовски тоскливо и грустно. Хотя, к счастью, природа берет свое, и рана уже вовсю зарастает живым и зеленым.