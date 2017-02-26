Чернь литовской ночи. PESTILENTIA, NAHASH, THOU SHELL OF DEATH в Вильнюсе

«Когда тебе это все уже надоест??» — с тоской и искренним недоумением, граничащим с осуждением, спросил Triath, которому и в Вильнюсе я не дала покоя (хотя изначально маэстро социологических наук ехал посетить литовский фестиваль пива), попросив сделать ряд фотокарточек субботнего блэк-метал сейшна с участием наших PESTILENTIA, литовцев NAHASH и эстонцев THOU SHELL OF DEATH. Ну а, собственно, почему бы и нет? Вход на концерт стоил 6 евро, рок-клуб «nArauti» оказался вполне приличным и уютным, а ледяной прибалтийский ветер шептал, что настала пора Зла и Черного-пречерного метала.

Самая трушная и суровая группа вечера, впрочем, играла первой: PESTILENTIA, в своих коронных балахонах-мешках и «немрачевской» растяжкой на фоне, зарубили час беспощадно-штормового блэка, призывая Темные силы и попутно презентуя прошлогодний альбом Where The Light Dies. «Sacrilegious Omnicide», — объявляя песни, зловеще шипел вокалист Eucharist и воздевал руки к небу.

Звук был насыщен и плотен; утопая в дыму и запахе курящихся на сцене ароматических палочек, группа неумолимо расстреливала бластбитами — чтобы через минуту, плавно сбавив обороты, обрушить на волосатый танцпол «ведьмины чары» гитарных атмосферик-мелодик пассажей. Это было уверенное и сильное, монолитное выступление — и хотя литовцы, с присущим прибалтам флегматическим холодком, стояли и наблюдали за выступлением белорусов довольно спокойно (слэмиться там, я так понимаю, не принято: минимальная движуха под сценой развернется лишь под NAHASH), уходили из зала они, одобрительно кивая головами. Музыка PESTILENTIA, конечно же, на любителя. Но любителям в этот вечер придраться было бы не к чему.

После выступления белорусов повисла длинная пауза (долгие отстройки, по продолжительности едва не превышающие длительность сета команды, — тоже какая-то местная фишка), а клуб забился волосатым народом примерно под крышечку. «nArauti», в общем, похож на смесь «ili» и «Jack Club»; логически помещение разделено на две части: одно собственно «ili-формата» с танцполом и сценой — и второе, примыкающее, со столиками, диванчиками и экраном, транслирующим происходящее в зале номер один. Между ними — бар с вполне адекватными по литовским меркам ценником (коктейль в среднем 4-5 евро, пиво — в районе двух), а по другую сторону от прохода к танцполу — небольшой гардероб и туалет, у которого неизменно топчется очередь девушек. Мужское и женское отделение там, в общем-то, объединены — только дамам положена одна кабинка, а мужчинам — две с писсуарами. И при наличии достаточно большой тусы в клубе часть народа проводит десятки минут отнюдь не у сцены.

Публика в целом похожа на нашу — но спокойнее и трезвее. Возникало ощущение, что пару десятков человек просто пришли поздороваться с друзьями, выполнить свой фанатский долг перед земляками NAHASH, прикупить мерча — да и, хлебнув пивка, отправиться восвояси.

Протиснуться в зал под NAHASH оказалось проблематично: там был ад и аншлаг. Группа из Каунаса, играющая с замшелых 90-х, в 2016-м вернулась со вторым альбомом Daath, демо-версия которого была записана 13 (!) лет назад, и вот наконец получила полноценный формат. Длиной в 72 минуты. (Дебютник Wellone Aeternitas был выпущен в 1997-м — и, в общем, в целом едва ли можно это назвать продуктивностью. А вот культом — запросто.)

Накрашенные и также облаченные в черные балахоны (куда уж без них в наши дни), литовские мистики-концептуальщики были волшебны. Парализующи. Медитативны. Мощны. Мелодичны. И не так уж, на самом деле, важно, сколько лет понадобилось, чтобы доделать Daath. В итоге вышел восхитительный в своем черном изяществе альбом, многогранный и таинственный, втягивающий и поглощающий сознание, как вантаблэк.

На концерте трансово-гипнотическое ощущение только усилилось — и вот, слыша «Arcanum Triste», «Daath», под демонические вопли вокалиста, ревущего и кричащего на разные голоса, будто на сеансе экзорцизма, покачиваясь, как завороженный питон, в пульсирующих вспышках красно-синего света (да… вот за что можно укорить этот клуб — так за свет. Такой минимализм даже у нас теперь редкость), в какой-то момент понимаешь: себе ты уже не принадлежишь. Напористая ярость и мелодический месмеризм. Кровожадность и ритуальное волшебство. Полный отрыв от реальности. В общем, не знаю, удастся ли вам застать в скором времени эту группу вживую — но Daath рекомендую послушать хотя бы студийный. Он того стоит.

После ошеломительных NAHASH (видео выше даст примерное ощущение — но, конечно, «экранка» остается экранкой, да и звук концертный не передашь: в отличие от света в «nArauti», к звуку претензии не возникло) процентов 30 народа из клуба ушло, стало заметно просторнее, дело близилось к полуночи, а получасовая отстройка эстонской команды THOU SHELL OF DEATH энтузиазм посетителей погасила практически полностью. Ждать их остались лишь самые стойкие, пьяные и любопытные.

Ушедшие же не то чтобы особенно многое потеряли. Играют эстонские ребята достаточно однообразный и монотонный атмосферик блэк, одноцветно-размеренный, печальный и сырой, виртуально забрасывая публику, как могилу, влажными черными комьями и отпевая одновременно. С точки зрения сценической подачи — ничего интересного. Музыкально… ну, не знаю, мне THOU SHELL OF DEATH показались довольно унылыми. Хотя, быть может, просто настроение не совпало. Надо будет попробовать в записи.

В целом же внезапный поход на клубное мероприятие в соседней стране оказался удачным. И даже не знаю… разве ж может это все надоесть?..