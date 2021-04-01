Челябинский финский эстонский KAUAN: альбом «Ice Fleet» и замерзшие корабли

KAUAN — проект мультиинструменталиста и композитора Антона Белова, также с некоторого времени играющего в фолк-метал дуэте HELENGARD. Родом Антон из Челябинска, однако прозрачная финская грусть всегда грызла его душу, поэтому тексты коллектива почти всегда были на финском: Антон сочинял их по-русски, а затем отсылал другу в Финляндию на перевод.

С Челябинска группа со временем сменила прописку на Киев; позже — Таллинн… стало быть, заветная Суоми все ближе. Хотя дело, конечно, не в месте жительства. Территория KAUAN — холодный эфир, стеклянные хрупкие сны среди талого марта; пост-метал, от которого невозможно отделаться, оторваться, забыть; тянущий кораблем-призраком куда-то в Безвременье, кошачьи ступающее по лезвию нервов кровавыми пяточками.

В апреле магия выходит на новый круг — и альбом Ice Fleet понемногу очерчивается на горизонте. Ниже доступно пару треков — но осторожно! Затягивает.

«В альбом вошел 43-минутный опус, посвященный леденящей душу истории, произошедшей возле северного побережья СССР в 1930-х годах, где геологи неожиданно обнаружили флотилию замерзших кораблей. История основана на реальных письмах, статьях и событиях. Альбом разделен на семь повествовательных глав, тщательно описанных с помощью либретто. Вместе с альбомом мы сделали 40-страничную настольную ролевую игру, переплетенную с сюжетом. Она будет доступна в печатном виде вместе с ограниченными версиями альбома на LP и CD».

На фэйсбуке и в инстаграме проекта можно почитать про корабли подробнее (фан-сообщество в вк переводит посты на русский язык) — их истории, даже безотносительно к релизу, весьма любопытны.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://kauan.bandcamp.com/album/ice-fleet" >Ice Fleet by KAUAN</a>

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