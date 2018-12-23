Церковный раскол в BATUSHKA

Едва BATUSHKA начали обновлять список выступлений на 2019 год, как, в преддверии рождества, пришлось разрешать церковный раскол. Ну и заодно срывать маски да рясы для тех, кто еще не разобрался, кто в польском хайповом коллективе есть кто. Сегодня в соцсети вылез Krzysztof «Христофоръ» Drabikowski со следующим объявлением.

Batushka

Krzysztof Drabikowski

«Я решил распрощаться с вокалистом группы Варфоломеем (Bartłomiej Krysiuk) в связи с недостойным поведением последнего. Он предпринял попытку присвоить мое детище BATUSHKA, и, как следствие, более не будет принимать участия в жизни команды. На будущем альбоме Панихида его голос звучать не будет. Поскольку возможна ситуация, что в Сети появятся песни, написанные не мною, однако озаглавленные как BATUSHKA, хочу заявить, что единственные официальные источники и средства связи со мной следующие: instagram.com/batushkaofficial, youtube.com/c/батюшка и batushkaofficial@gmail.com. Спасибо всем за поддержку и понимание».

Интересно, стоит ли закупаться священным попкорном. Возможно, далее станет пожарче, чем в деле украинской автокефалии.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. insane_clown 23.12.2018 в 16:17

    Бартоломей Крысюк — вот что значит говорящая фамилия.

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