CARNAL FORGE возвращаются в строй

Группа подписала контракт с ViciSolum Productions и представит в январе новый альбом Gun To Mouth Salvation. (Предшественник Testify For My Victims, напомню, вышел в 2007-м.) «Я бросил группу после Testify For My Victims, — говорит отец-основатель, гитарист Jari Kuusisto, — потому как устал от шоубиза и всего, что связано с существованием банды.

Однако прошло несколько лет, и я соскучился по CARNAL FORGE. Так, в 2013-м я поговорил с братом Петри (гитарист — прим.авт.), потом позвонил Ларсу (басист — прим.авт.) со словами: «А давай, блин, замутим снова!» И оказалось, он с 2010-го сидит в ожидании сигнала. Так, мы оживили трупик, записали миник, отыграли пару концертов. Но только пару — решили, что нужна новая программа и новые темы. Так вот. В конце концов все сложилось, мы снова здесь и готовы жечь по всем фронтам! В команде, помимо всех вышеназванных, также барабанщик Lawrence Dinamarca (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK) и вокалист Tommie Wahlberg».