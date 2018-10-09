CARNAL FORGE возвращаются в строй

Группа подписала контракт с ViciSolum Productions и представит в январе новый альбом Gun To Mouth Salvation. (Предшественник Testify For My Victims, напомню, вышел в 2007-м.) «Я бросил группу после Testify For My Victims, — говорит отец-основатель, гитарист Jari Kuusisto, — потому как устал от шоубиза и всего, что связано с существованием банды.

Carnal Forge Однако прошло несколько лет, и я соскучился по CARNAL FORGE. Так, в 2013-м я поговорил с братом Петри (гитарист — прим.авт.), потом позвонил Ларсу (басист — прим.авт.) со словами: «А давай, блин, замутим снова!» И оказалось, он с 2010-го сидит в ожидании сигнала. Так, мы оживили трупик, записали миник, отыграли пару концертов. Но только пару — решили, что нужна новая программа и новые темы. Так вот. В конце концов все сложилось, мы снова здесь и готовы жечь по всем фронтам! В команде, помимо всех вышеназванных, также барабанщик Lawrence Dinamarca (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK) и вокалист Tommie Wahlberg».

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 41

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Dave Grohl рассказал, сколько пьет перед концертами. «Я проделываю все это ежедневно полтора года, и бога уже не боюсь»

В силу понятных причин Dave Grohl сейчас попадает в пристальные объективы всех СМИ, имеющих или не имеющих отношение к року. И радостно делится деталями своей жизни. Например, алкогольными предконцертными ритуалами.

Close