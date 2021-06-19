CARCASS Torn Arteries
19.06.2021

CARCASS по-вегански (нет): новая тема «Kelly’s Meat Emporium»

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Надо полагать, «травоядная» обложка альбома CARCASS Torn Arteries, намеченного на выпуск в сентябре, — тонкий троллинг, ибо первый выложенный сингл называется «Kelly’s Meat Emporium», да и сама по себе тема довольна мясиста и не по-вегански нажориста.

«Художник Zbigniew Bielak создал таймлапс-серию фотографий, на которых овощи, выложенные в форме сердца, гниют на белой тарелке. Эта форма художественной подачи была вдохновлена японской традицией живописи кусодзу (оно же — «рисование девяти стадий разлагающегося трупа», посмотреть пример можно здесь — прим.авт.)».

Jeff Walker: «На поверхности все выглядит чисто, бело, так, как мы не делали раньше. Ничего зловещего, ничего даже типично дэз-металлического. Но мне нравится эта чистота.

Что касается самого альбома, то он, седьмой в нашей дискографии, выделяется и стилистически, и по звуку. То есть, конечно, узнается CARCASS; безусловно, когда иголка скользит по винилу, можно определить, что на гитаре играет Bill Steer; и тем не менее, любой альбом является продуктом своего времени».

Ну… за продукты!

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1 comment

  • GastriT написал(а):

    Развесёленкая ‘умпа-умпа’ вдруг пиздыкнулась ни в склад ни в лад вставками а-ля ‘Heartwork ‘.Тональность и чёс те же.Гитарная фенечка очень мила,но могли бы её приберечь до более серьёзного ЧИВОТА.Произведение смахивает на маразматический пук.

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