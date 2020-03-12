CARACH ANGREN поделились новой темой «Monster» из будущего альбома Franckensteina Strataemontanus, который в конце мая пополнит коллекцию хоррор-полотен коллектива.
CARACH ANGREN выпускают альбом «Franckensteina Strataemontanus»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Carach Angren
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