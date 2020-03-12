CARACH ANGREN выпускают альбом «Franckensteina Strataemontanus»

CARACH ANGREN поделились новой темой «Monster» из будущего альбома Franckensteina Strataemontanus, который в конце мая пополнит коллекцию хоррор-полотен коллектива.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Sergey25 12.03.2020 в 12:23

    Неплохо, но как то они отошли от того симфо-блэка на ранних альбомах, принесшего им известность…

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