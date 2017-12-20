CANNIBAL CORPSE, Жора «Corpsegrinder»: «Как я учился петь»

Человек-шея в одном из недавних интервью поделился своей методикой изучения экстремальных вокалов. Оказывается, Джорджу было важно, чтобы на его потуги смотрели известные метал-вокалеры, на которых он равнялся. Причем желательно без осуждения!..

«Когда я начинал, то не обращался ни к преподавателям, ни к вокальным тренерам, ничего такого. По сути, учителями были все мои записи. Любая пластинка, на обороте которой помещено фото группы. Так, я ставил их рядком в своей комнате, клал перед собой листок с лирикой, а в руки брал кусок дерева из-под кровати, изображавший гитару.

С этим я учился петь — а выставленные фотографии музыкантов представляли «толпу». Честное слово, так все и было. И если я лажал, то сильно расстраивался: «Бляха, на меня смотрит сам Том Арайа, а я тупорылый говнюк!»..

Так, под пристальными взглядами музыкантов, я и репетировал. Годами. А потом друг купил гитару — мне было лет, наверное, 17 — и мы стали задумываться: а не собрать ли свою метал-банду? С этой идеи, по сути, из обычных малолетних фанатов и появилась первая команда CORPSEGRINDER, названная в честь песни DEATH. И да, Чак в известном смысле меня «учил» — не имея об этом никакого понятия. А еще Том, Чак Билли… все эти ребята. Они были моими преподавателями, манеру которых я, по сути, копировал».