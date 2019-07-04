CANNIBAL CORPSE, George Fisher: «Мы любим Пэта. И хотим, чтобы он вернулся»

«Увидев Пэта в суде в антисуицидальном жилете, я разревелся, — с болью вспоминает Corpsegrinder, — ведь мы тогда только вернулись из тура. Мы желаем ему самого лучшего, ждем новостей. Конечно, ему предстоит долгий путь юридических процессов, и мы бессильны что-либо с этим поделать. Мы поддерживаем его на 100 процентов. Мы за него на 100 процентов».

Patrick Pat OBrien courtВ настоящий момент на замене в «каннибалах» продолжает играть Erik Rutan, а Patrick O’Brien, выпущенный под залог, ожидает судебных разбирательств — связанных как с его ненормальным поведением в ночь ареста, так и с оружейным арсеналом, обнаруженным чуть позднее. Любопытно, но за полгода новых деталей по делу так и не появилось. «Не хочу разглагольствовать о том, что случилось той декабрьской ночью, — туманно говорит Фишер, — могу отметить только одно. Все могло быть гораздо хуже. Для него.

Когда начали по телевизору показывать новости, люди отнеслись, в общем, нормально. Говорили, что как бы там ни было, это один из лучших дэз-метал гитаристов в Америке, да и в мире. Что его все уважают. В общем, гадостей не было совершенно. Да и сейчас в метал-сообществе, думаю, процентов 95 хотят, чтобы он вернулся в лучшем виде. Поправился.

Мы любим Пэта. И хотим, чтобы он снова был в CANNIBAL CORPSE».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Александр 05.07.2019 в 00:52

    И мы тоже хотим! Поправляйся мужик!!!

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  2. Зеля 05.07.2019 в 10:22

    Да, там скорей в больничку надо малёк, а не в тюрягу. Выздоровления!

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