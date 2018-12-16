CANDLEMASS представили «The Omega Circle»: «Мы надеемся запустить сердце дума заново»

В сентябре CANDLEMASS снова сменили фронтмена: Mats Levén отправился делать сольную карьеру, а за микрофон вернулся Johan Längqvist, который пел на дебютнике команды Epicus Doomicus Metallicus 1986 года, а с тех пор нигде толком востребован и не был. С его участием в феврале у группы выходит альбом The Door To Doom, и прослушав тему под названием «The Omega Circle», можно прямо сейчас убедиться, что «курилка» не только жив, но и сохранился в отличной вокальной форме.

Candlemass «Мы хотели отыскать путь обратно, к истокам CANDLEMASS, во глубину души и сути этой группы, — написали музыканты. — Возвращение Йохана, надеемся, обеспечит прилив сил и энергии, чтобы запустить сердце дума заново. Неизвестно, сколько еще продлится наш путь: более десятилетия или, быть может, лет пять, но, как бы там ни было, впереди еще целый год с любимой музыкой, от исполнения которой мы получаем огромное удовольствие. Круг завершен, Johan снова с нами!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 17.12.2018 в 11:17

    Не люблю эту группу, не ложится на слух, хоть убей.

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  2. Altairka 17.12.2018 в 14:53

    Очень ожидаемо!

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  3. DimaCar 17.12.2018 в 15:52

    Можно вообще собрать всех певцов когда-либо засветившихся в группе и заставить петь хором на манер Песняров… то-то будет красота!

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