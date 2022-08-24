CANDLEMASS обратились к скандинавским богам. На подходе альбом «Sweet Evil Sun»

CANDLEMASS показали клип на первый сингл будущего альбома Sweet Evil Sun, выходящего в ноябре. Тема называется «Scandinavian Gods», и Leif Edling охарактеризовал ее «как будто бы SLAYER смешали с QUEEN и JUDAS PRIEST».

«Песня о наследии и о том, что иногда совершенно необходимо оставить старых богов в покое — или, по крайней мере, засомневаться в их необходимости. Это сложно, и есть некая злая ирония в том, что круговорот истории выбрасывает их на поверхность снова и снова, так что ты из раза в раз ныряешь в одну и ту же черную пропасть. Кем мы хотим стать? Во что нам верить? И нужны ли старые боги, чтобы стало лучше жить в будущем?»

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