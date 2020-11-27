CADAVERIA, победив рак, вернулась на сцену

CADAVERIA, победив рак, вернулась на сценуНовинки и новости
Осенью 2018 года Кадаверия рассказала, что больна раком груди, и в течение последующих лет отважно боролась за жизнь, проходя мучительные курсы терапии, слабости, боли, потом — пластические операции, делясь многими вещами в своем фэйсбуке, но, уверена, многие вещи также скрывая, потому что невозможно высказать, выплеснуть это вот все. Но — главное — она справилась!!! И даже более того, в 2020-м певица снова вернулась к музыке, выпустив в октябре кавер «The Return» Deine Lakaien (говорящее название, а как же).
Буквально же сегодня, 27 числа, выходит клип на ее новую, оригинальную уже тему «Matryoshcada», и по линку ниже можно будет его посмотреть.
«Когда болезнь изуродовала мое тело, изменила его так, что я уже не узнавала себя в зеркале, со мной заговорило внутреннее «я», душа. И после этого фрагменты меня прошлой исчезли навсегда. Я посмотрела самой себе в глаза — и обрела новый жизненный свет».
Не знаю, нравится вам музыка или нет (мне лично скорей нет), но невероятно радостно за нее, сильную женщину Кадаверию. Здоровья ей, вдохновения и сил!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 118
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круто! постоянно я за ней не следила, но последнее ее видео-обращение, которое смотрела, бьіло довольно безнадежное, наверно в 2018 как раз