27.11.2020

CADAVERIA, победив рак, вернулась на сцену

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Осенью 2018 года Кадаверия рассказала, что больна раком груди, и в течение последующих лет отважно боролась за жизнь, проходя мучительные курсы терапии, слабости, боли, потом — пластические операции, делясь многими вещами в своем фэйсбуке, но, уверена, многие вещи также скрывая, потому что невозможно высказать, выплеснуть это вот все. Но — главное — она справилась!!! И даже более того, в 2020-м певица снова вернулась к музыке, выпустив в октябре кавер «The Return» Deine Lakaien (говорящее название, а как же).

Буквально же сегодня, 27 числа, выходит клип на ее новую, оригинальную уже тему «Matryoshcada», и по линку ниже можно будет его посмотреть.

«Когда болезнь изуродовала мое тело, изменила его так, что я уже не узнавала себя в зеркале, со мной заговорило внутреннее «я», душа. И после этого фрагменты меня прошлой исчезли навсегда. Я посмотрела самой себе в глаза — и обрела новый жизненный свет».

Не знаю, нравится вам музыка или нет (мне лично скорей нет), но невероятно радостно за нее, сильную женщину Кадаверию. Здоровья ей, вдохновения и сил!

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1 comment

  • DawnRazor_ написал(а):

    круто! постоянно я за ней не следила, но последнее ее видео-обращение, которое смотрела, бьіло довольно безнадежное, наверно в 2018 как раз

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