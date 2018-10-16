Cadaveria нуждается в средствах на лечение. «В Италии рак по-прежнему остается табу»

«Жизнь — странная штука, — написала на своей странице в фб Raffaella Rivarolo, известная метал-миру как Cadaveria. — Предполагалось, что 2018 будет спокойным годом, но вместо этого я получила вызов. Этим летом в мой организм вторгся самозванец, опухоль. Я прохожу курс химиотерапии, чтобы ее уменьшить. Дорога будет долгой и трудной, а в будущем предстоят операции. Тело хорошо принимает терапию, и я стараюсь сохранять позитивный настрой, наслаждаясь каждым днем и фокусируясь на текущем моменте.

Я решила рассказать о ситуации со своим здоровьем и открыться вам со всей откровенностью. Это позволяет ощущать себя свободной. Кроме того, я всегда сохраняла честные, бесхитростные отношения со своими фанатами. Также заметила, что как минимум в Италии рак по-прежнему остается табу. Но не думаю, что болезнь — это что-то, что надо скрывать; напротив, когда делишься своими переживаниями, это облегчает лечебный процесс.

С тех пор, как я опубликовала свою историю в фэйсбуке и инстаграме, мессенджеры наводнили слова любви и поддержки, и я никогда не устану благодарить вас за это. Я ощущаю эту близость.

Работать в настоящий момент не могу: болезнь и курсы химиотерапии дали осложнения на сердце. Так что мне нужен покой — однако музыка должна звучать все равно. Пожалуйста, зайдите на Spotify или еще куда-то, и включите CADAVERIA. Это сделает меня счастливее».

Сестра Кадаверии создала краудфандинговую страничку со сбором средств на лечение, послеоперационный уход и восстановление груди. Так что если кто может и хочет помочь — заходите. Также можно перевести деньги через PayPal, отправив на cadaveria@cadaveria.com. Ну и, конечно, пишите ей в соцсетях лично. Это тоже немаловажно.