Бывший музыкант ТЕМНОЗОРЬ пишет книги о «бандеровцах», Евромайдане и Донбассе

Любопытные бывают открытия. Бышок Станислав Олегович, бывший гитарист антисемитской группы ТЕМНОЗОРЬ, RAC/NS-коллектива ВАНДАЛ, вокалист правой бригады ВОЛКОТЕНЬ, оказывается, крупный специалист по Украине. У него куча книг (см., например, тут), с названиями а-ля «Евромайдан имени Степана Бандеры. От демократии к диктатуре», «Демократия под огнем. Выборы в народных республиках Донбасса», политических статей, в которых горячо обличаются фашиствующие «бандеровцы».

Например, статья «Радикальный украинский национализм и правый поворот в Европе» (почитать можно тут).

Теперь немного цитат из творчества российских коллективов, в которых Бышок Станислав Олегович принимал деятельное участие.

Пусть меня сегодня и всегда бодрит

Старой деда униформы вид.

Череп на фуражке заблестит сильней —

Скоро братство белое погонит всех свиней. Внук тоже будет штурмфюрер СС.

Внук тоже будет штурмфюрер СС.

Внук тоже будет штурмфюрер СС.

Внук штурмфюрер, штурмфюрер СС. (с) «Дед штурмфюрер» ВАНДАЛ, кавер LANDSER

Национал-Социалист сквозь все тревоги и невзгоды

Пронесет нерушимость своего Мировоззрения,

Основанного на голосе Арийской Крови,

Что громогласно звучит в его храбром сердце (c) «Огнём превосходства» ВОЛКОТЕНЬ

Пока банда пархатых жидов

Твою выпустит кровь, не жди!

Пусть наш голос свободы разносится гневно

Сопротивлением белых, маршем войны! Призывая идти и сражаться —

Пусть чурбаньё зарывается в грязь!

Русским пора очищать государство

И выкидывать прочь чужероную мразь! (с) «На штурм!» ВАНДАЛ

Я не знаю, возможно, подсказку даст биографический факт из жизни автора. «Родился в Москве в 1984 г. Окончил кафедру нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, там же обучался в аспирантуре. Тема работы – исследование самокритичности при психических заболеваниях».

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