BURZUM выпускают в марте новый альбом «Thulêan Mysteries»

Если кто заскучал вдруг по Варгу и фоновой музыке его производства, хорошая новость: 13 марта, отвлекшись от конспирологических теорий (последнее что-то было о намеренном соединении короновируса с ВИЧ) и рассказов о лечении растениями, Louis Cachet, он же Varg Vikernes издаст альбом BURZUM Thulêan Mysteries. Хотя ранее вроде бы зарекался.

varg-vikernes2020«Я действительно более не собирался записывать альбомы, — говорит автор, — поэтому музыка Thulêan Mysteries создавалась пассивно. Она просто появлялась время от времени, и я подумал, что вот уже набралось на целый релиз. Так что почему бы и нет.

В этих записях есть всего понемножку, они внежанровы и, по сути, призваны лишь создать определенную атмосферу. А поскольку истинной страстью моей жизни всегда была не музыка, а настольные ролевые игры, я решил посвятить альбом именно этой теме. Сделать диск фоновой музыки для моей собственной игры MYFAROG (Mythic Fantasy Role-playing Game). Надеюсь, под эти звуки — слушая их, предпочтительно, в одиночестве, как всегда с записями BURZUM — вы ощутите атмосферу Thulê. Считайте это проводником, саундтреком, посвящением Матери Природе и самой жизни».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 07.02.2020 в 10:58

    Хрень какая-то…

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  2. BiOMeX 07.02.2020 в 11:57

    Саундтрек игры от Burzum. ВНЕЗАПНО! :)

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  3. Nokt 07.02.2020 в 13:24

    Портятся красивые мальчики с годами, увы =(

    разумеется, я сейчас не только и не столько про внешность.

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  4. Dr. Chaos 07.02.2020 в 15:55

    Так и я могу! А ты мне «мурку» сбацай! (с) Бурзум уже не торт чивоужтам. Такое можно насочинять по альбому эвридей. А обложка понравилась. Душевная.

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