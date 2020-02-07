BURZUM выпускают в марте новый альбом «Thulêan Mysteries»

Если кто заскучал вдруг по Варгу и фоновой музыке его производства, хорошая новость: 13 марта, отвлекшись от конспирологических теорий (последнее что-то было о намеренном соединении короновируса с ВИЧ) и рассказов о лечении растениями, Louis Cachet, он же Varg Vikernes издаст альбом BURZUM Thulêan Mysteries. Хотя ранее вроде бы зарекался.

«Я действительно более не собирался записывать альбомы, — говорит автор, — поэтому музыка Thulêan Mysteries создавалась пассивно. Она просто появлялась время от времени, и я подумал, что вот уже набралось на целый релиз. Так что почему бы и нет.

В этих записях есть всего понемножку, они внежанровы и, по сути, призваны лишь создать определенную атмосферу. А поскольку истинной страстью моей жизни всегда была не музыка, а настольные ролевые игры, я решил посвятить альбом именно этой теме. Сделать диск фоновой музыки для моей собственной игры MYFAROG (Mythic Fantasy Role-playing Game). Надеюсь, под эти звуки — слушая их, предпочтительно, в одиночестве, как всегда с записями BURZUM — вы ощутите атмосферу Thulê. Считайте это проводником, саундтреком, посвящением Матери Природе и самой жизни».