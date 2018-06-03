BURZUM все

Без помпы и прощальных туров (хех), Varg Vikernes решил отпустить свое детище BURZUM. Оставить его в прошлом. В «смердящем болоте», из которого, как заявил музыкант в своем видеоблоге, он давно пытается выкарабкаться.

«BURZUM — это музыкальный проект. Кому-то он нравится, кому-то — нет. Ну и ок. Однако для меня BURZUM — это болезненное прошлое; смердящее болото, из которого я выбирался долгие годы. А когда это наконец получилось, я обнаружил себя в новой трясине.

BURZUM никогда не был моим жизненным выбором. Я вообще не хотел становиться музыкантом. Это просто нечто, чем я занимался в ожидании чего-то иного, — того, чему не суждено было состояться; того, что состояться не могло.

Я оставляю все вонючие болота. Я иду дальше. Пока-пока, BURZUM. Пускай явится Солнце да разгонит тьму этого мира».

В качестве прощального жеста Варг замутил автосоревнование и отдал победителю приз: свою единственную копию дебютника Burzum 1992 года.