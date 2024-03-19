Ulcerate new album
19.03.2024

Будущий альбом года? ULCERATE выпускают «Cutting The Throat Of God»

Новинки и новости

Концерт ULCERATE в Нью-Йорке в прошлом году с программой Stare Into Death And Be Still произвел — ожидаемо — мощнейшее впечатление. И вот долгожданный анонс! В середине июня новозеландские мрачнократы выпускают новый лонгплей Cutting The Throat Of God; уже доступно видео на «The Dawn Is Hollow» — и ставлю тысячу чертей, что на подходе один из топовых альбомов 2024 года.

«Лирическим лейтмотивом Cutting The Throat Of God стал разрыв моральных связей, на границе между порочностью и экстремизмом, а также неизбежное нисхождение во Тьму».

Просто почувствуйте, как липкие холодные пальцы, вкрадчиво пробираясь через кожу, мягенько и ненавязчиво, накручивая безнадежностью нервы, аккуратно и технично выдавливают спинной мозг. Ждем.

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