Будущий альбом года? ULCERATE выпускают «Cutting The Throat Of God»Новинки и новости
Концерт ULCERATE в Нью-Йорке в прошлом году с программой Stare Into Death And Be Still произвел — ожидаемо — мощнейшее впечатление. И вот долгожданный анонс! В середине июня новозеландские мрачнократы выпускают новый лонгплей Cutting The Throat Of God; уже доступно видео на «The Dawn Is Hollow» — и ставлю тысячу чертей, что на подходе один из топовых альбомов 2024 года.
«Лирическим лейтмотивом Cutting The Throat Of God стал разрыв моральных связей, на границе между порочностью и экстремизмом, а также неизбежное нисхождение во Тьму».
Просто почувствуйте, как липкие холодные пальцы, вкрадчиво пробираясь через кожу, мягенько и ненавязчиво, накручивая безнадежностью нервы, аккуратно и технично выдавливают спинной мозг. Ждем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 18
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Комментарии
DimaCar:
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Polaris:
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Polaris:
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sopor:
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Ad Noctum:
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Merzbow:
Дед Аким:
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Виктор:
Конечно Туомас вредный тип и с ним было сложновато всем наверное.
Но он и музыку писал такую, какую никто там больше списать был не способен и близко.
Что кстати и…
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