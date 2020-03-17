Будущее наступило: GREEN CARNATION продают билеты на онлайн-концерт

В продолжение темы «что будет дальше». Пока с фестивальными и туровыми графиками неразбериха и хаос, группа GREEN CARNATION решила не откладывать концерт-презентацию своего нового, долгожданного многими альбома Leaves Of Yesteryear. Изначально шоу планировалось на 23 мая в Норвегии. Теперь будет доступно всему миру.

При сотрудничестве с компанией Aasgaarden Visuals/Amodei Visual и отелем Radisson Blu Caledonien состоится стрим живого мероприятия — пускай и без физического присутствия зрителей.

Для тех, кто купил билет на изначально запланированный концерт (он, обещают музыканты, случится всеобязательно, но потом); для тех, кто сейчас заперт дома на карантине; для тех, кто любит эту группу и хочет увидеть вживую, 23 мая состоится презентация в режиме live-стрим — и билеты за 55 норвежских крон (примерно $5,5) можно купить тут. После покупки вы получите индивидуальный код доступа.

«Коллективы, музыканты, промоутеры и меломаны переживают нелегкие времена в связи со вспышкой коронавируса, — отметил фронтмен Kjetil Nordhus, — поэтому мы решили отыскать во всем этом хоть какую-то позитивную сторону и таки порадовать публику, которая купила билеты на презентацию. А заодно расширить вечеринку для всех фанатов, со всего мира. Это будет большое событие для всех нас, и мы ждем с нетерпением возможности поделиться им с вами». Причем, заметьте, исключительно безопасно.