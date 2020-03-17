Будущее наступило: GREEN CARNATION продают билеты на онлайн-концерт

В продолжение темы «что будет дальше». Пока с фестивальными и туровыми графиками неразбериха и хаос, группа GREEN CARNATION решила не откладывать концерт-презентацию своего нового, долгожданного многими альбома Leaves Of Yesteryear. Изначально шоу планировалось на 23 мая в Норвегии. Теперь будет доступно всему миру.

GreenCarnation_LeavesOfYesteryearПри сотрудничестве с компанией Aasgaarden Visuals/Amodei Visual и отелем Radisson Blu Caledonien состоится стрим живого мероприятия — пускай и без физического присутствия зрителей.

Для тех, кто купил билет на изначально запланированный концерт (он, обещают музыканты, случится всеобязательно, но потом); для тех, кто сейчас заперт дома на карантине; для тех, кто любит эту группу и хочет увидеть вживую, 23 мая состоится презентация в режиме live-стрим — и билеты за 55 норвежских крон (примерно $5,5) можно купить тут. После покупки вы получите индивидуальный код доступа.

«Коллективы, музыканты, промоутеры и меломаны переживают нелегкие времена в связи со вспышкой коронавируса, — отметил фронтмен Kjetil Nordhus, — поэтому мы решили отыскать во всем этом хоть какую-то позитивную сторону и таки порадовать публику, которая купила билеты на презентацию. А заодно расширить вечеринку для всех фанатов, со всего мира. Это будет большое событие для всех нас, и мы ждем с нетерпением возможности поделиться им с вами». Причем, заметьте, исключительно безопасно.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Anastasiya_К 17.03.2020 в 16:23

    Как вариант! Жду их альбом.

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  2. Зеля 17.03.2020 в 16:59

    И это только начало. After the postponement of the ‘Devastation On The Nation Tour’ in North America, Wolfheart have decided to hold a special, virtual gig for a fans worldwide on April 9th. 20 евро цена билета.

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  3. Loretta 17.03.2020 в 19:01

    Сейчас многие так делают , правда, не все просекли, что это можно делать платно))
    Заметьте, пока нидерландцы не планируют отменять свой roadburn в середине апреля, норвежцы рассчитывают на жопу с вирусом в конце мая((

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  4. Anastasiya 17.03.2020 в 19:12

    А тур ‘Devastation On The Nation’, про который выше идет речь у финнов, перенесли на год. Те же группы, те же города. Вот это оптимизм

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  5. Loretta 17.03.2020 в 19:48

    Anastasiya написал(а):
    Вот это оптимизм
    Ну, наверно, такие вещи всегда сильно заранее планируются, тч норм.

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  6. DawnRazor_ 18.03.2020 в 00:18

    Loretta написал(а):
    Заметьте, пока нидерландцы не планируют отменять свой roadburn в середине апреля,
    Роадберн меня удивляет, слабоумие и отвага. Я следила еще за готичньім Dark Malta в тех же датах — его уже давно перенесли

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  7. Diamond 18.03.2020 в 00:32

    Летние фесты сегодня засуппортили #SaveTheSummer. А майский Netherlands Deathfest перенес все на год вперед.

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  8. Loretta 18.03.2020 в 01:45

    А вообще, прикольная идея на будущее, если не вымрем: продавать два вида билетов. В клуб — 20-50 евро, лайв стрим — 5 евро.))

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