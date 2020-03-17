Будущее наступило: GREEN CARNATION продают билеты на онлайн-концерт

В продолжение темы «что будет дальше». Пока с фестивальными и туровыми графиками неразбериха и хаос, группа GREEN CARNATION решила не откладывать концерт-презентацию своего нового, долгожданного многими альбома Leaves Of Yesteryear. Изначально шоу планировалось на 23 мая в Норвегии. Теперь будет доступно всему миру.
При сотрудничестве с компанией Aasgaarden Visuals/Amodei Visual и отелем Radisson Blu Caledonien состоится стрим живого мероприятия — пускай и без физического присутствия зрителей.
Для тех, кто купил билет на изначально запланированный концерт (он, обещают музыканты, случится всеобязательно, но потом); для тех, кто сейчас заперт дома на карантине; для тех, кто любит эту группу и хочет увидеть вживую, 23 мая состоится презентация в режиме live-стрим — и билеты за 55 норвежских крон (примерно $5,5) можно купить тут. После покупки вы получите индивидуальный код доступа.
«Коллективы, музыканты, промоутеры и меломаны переживают нелегкие времена в связи со вспышкой коронавируса, — отметил фронтмен Kjetil Nordhus, — поэтому мы решили отыскать во всем этом хоть какую-то позитивную сторону и таки порадовать публику, которая купила билеты на презентацию. А заодно расширить вечеринку для всех фанатов, со всего мира. Это будет большое событие для всех нас, и мы ждем с нетерпением возможности поделиться им с вами». Причем, заметьте, исключительно безопасно.
Как вариант! Жду их альбом.
И это только начало. After the postponement of the ‘Devastation On The Nation Tour’ in North America, Wolfheart have decided to hold a special, virtual gig for a fans worldwide on April 9th. 20 евро цена билета.
Сейчас многие так делают , правда, не все просекли, что это можно делать платно))
Заметьте, пока нидерландцы не планируют отменять свой roadburn в середине апреля, норвежцы рассчитывают на жопу с вирусом в конце мая((
А тур ‘Devastation On The Nation’, про который выше идет речь у финнов, перенесли на год. Те же группы, те же города. Вот это оптимизм
Anastasiya написал(а):
Вот это оптимизм
Ну, наверно, такие вещи всегда сильно заранее планируются, тч норм.
Loretta написал(а):
Заметьте, пока нидерландцы не планируют отменять свой roadburn в середине апреля,
Роадберн меня удивляет, слабоумие и отвага. Я следила еще за готичньім Dark Malta в тех же датах — его уже давно перенесли
Летние фесты сегодня засуппортили #SaveTheSummer. А майский Netherlands Deathfest перенес все на год вперед.
А вообще, прикольная идея на будущее, если не вымрем: продавать два вида билетов. В клуб — 20-50 евро, лайв стрим — 5 евро.))