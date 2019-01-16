Брутальный последыш: Brutal Assault 2018 в кратком виде(о)

«74 пиццы и сотни бутылок пива были выпиты во время монтажа официального видеообозрения феста 2018, но вот оно уже тут!» Кто, как я, пропустил это событие, могут лишний раз облизнуться и пожалеть, что потратили жаркие августовские дни на что-то не то.

, рубрика(и): Быстрые новости

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