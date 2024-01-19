BRODEQUIN
19.01.2024

Брутал января. BRODEQUIN вернулись с новым альбомом!

Новинки и новости

Увесистая добавка в пачку ветеранского дэзняка, обильно обруталившего прошлый год. Некоторое время назад братский дуэт Jamie Bailey/Mike Bailey вернул к в меру активной творческой жизни свой BRODEQUIN — и в конце марта выпустит первый за двадцать лет полноформатник Harbinger Of Woe. (В 2021-м у них выходил миник Perpetuation Of Suffering — как всегда, роскошный, но… мало!)

На этой неделе группа выложила первый сингл «Of Pillars And Trees», напор и интенсивность которого вполне способна прибить к подмороженной земле и столбы, и деревья. Штормовой ультратехничный, плотнейший нажористый звук, перемежающий безжалостное механическое стрекочущее месилово атмосферно-гнетущими фоновыми пассажами… BRODEQUIN как он есть, как мы его помним — но, возможно, еще шире, массивней, артистичней, забористей. И да, на альбоме обещают достаточное количество синтезаторов.

Ждем!

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