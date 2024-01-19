Брутал января. BRODEQUIN вернулись с новым альбомом!Новинки и новости
Увесистая добавка в пачку ветеранского дэзняка, обильно обруталившего прошлый год. Некоторое время назад братский дуэт Jamie Bailey/Mike Bailey вернул к в меру активной творческой жизни свой BRODEQUIN — и в конце марта выпустит первый за двадцать лет полноформатник Harbinger Of Woe. (В 2021-м у них выходил миник Perpetuation Of Suffering — как всегда, роскошный, но… мало!)
На этой неделе группа выложила первый сингл «Of Pillars And Trees», напор и интенсивность которого вполне способна прибить к подмороженной земле и столбы, и деревья. Штормовой ультратехничный, плотнейший нажористый звук, перемежающий безжалостное механическое стрекочущее месилово атмосферно-гнетущими фоновыми пассажами… BRODEQUIN как он есть, как мы его помним — но, возможно, еще шире, массивней, артистичней, забористей. И да, на альбоме обещают достаточное количество синтезаторов.
Ждем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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Комментарии
думстер-бумстер:
Профессионально конечно, но как то ровно. Неплохо, но без особых эмоций.…
Дмитрий:
Не ксеноморфы, а некроморфы. Судя по названиям альбом крепко привязан к игре Dead Space…
goremyka:
Писюн с глазами:
D написал(а):
Алникур Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
The Bleeding конечно же. Лучший эры Крис Барнса уж точно
Совсем и не «точно». Альбом вышел в 94 м, уже после » кульминационно…
griwski:
Когда на 44 секунде началась COBовская Hate Me, все сразу стало ясно)…
Anastasiya:
D:
Алникур Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
The Bleeding конечно же. Лучший эры Крис Барнса уж точно
Совсем и не «точно». Альбом вышел в 94 м, уже после » кульминационного» периода d…
Катерина:
Егор:
Vile написал(а):
глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))
Херня какая- то. Пройдет немного времени и убедившись, что они нахер никому на западе не впёрли…
Ветошь:
Polyphemus:
Назар Василич написал(а):
griwski написал(а):
Назар Василич написал(а):
Ну я, конечно, извиняюсь, если не понял чего, но… в таком стиле и при такой концепции можно с�…
Polyphemus:
Vile навсегда засел в подкорке. Ничего не имею против остальных, но у этого альбома с моей точки зрения самая мрачная атмосфера.…
Алникур:
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