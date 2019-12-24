Brutal Assault 2020 — пять первых анонсов команд

Brutal Assault 2020 продолжает обрастать анонсами и деталями. Сегодня фестиваль, который пройдет 5-8 августа, выкатил пятый список заявленных коллективов — и вот что мы имеем на настоящий момент.

1914, THE AGONIST, ALCEST, ARCTURUS, AS I LAY DYING, ASPHYX, ATARI TEENAGE RIOT, AUTHOR & PUNISHER, BENIGHTED, BEYOND CREATION, BLOOD INCANTATION, BLOODBATH, BUTCHER BABIES, CATTLE DECAPITATION, CRADLE OF FILTH, DARK FUNERAL, DESPISED ICON, DEVIN TOWNSEND, DRACONIS INFERNUM, EVOKEN, EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, EXHORDER, FEVER 333, FRONT LINE ASSEMBLY, FRONTIERER, FUELED BY FIRE, HAVOK, HENTAI CORPORATION, IMPERIAL TRIUMPHANT, KATATONIA, KVELERTAK, LIFE OF AGONY, MANES, MASS INFECTION, MAYHEM, ME AND THAT MAN, MELT-BANANA, MYRKUR, MYSTICUM, NAILED TO OBSCURITY, NECROPHOBIC, NOCTURNUS AD, OBITUARY, OTTONE PESANTE, PARADISE LOST, PENSÉES NOCTURNES, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS PERFORMING A VULGAR DISPLAY OF PANTERA, PSYKUP, RAZOR, RING OF SATURN, SACRED REICH, SHADOW OF INTENT, SIGH, SOEN, STATIC–X, STRIGOI, SUFFOCATION, TERROR TOXIC HOLOCAUST, UADA, VADER, VENOM, WHILE SHE SLEEPS, WORMROT.

Купить билеты/мерч, заказать жилье еще не поздно здесь, и, как можно заметить, с неслабеющим год от года ажиотажем фестиваль по чуть-чуть дорожает. Билеты в предпродаже 98 евро; проходка на естественные трибуны — 24 евро; VIP-трибуна — 60 евро за каждую из двух (и одна уже вроде распродана).