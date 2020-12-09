09.12.2020

Бросить все и слушать немедленно. Премьера CULT OF LUNA «Three Bridges»

Новинки и новости

Удар под дых этого вторника — новинка CULT OF LUNA для всех, кто изучил наизусть и закрутил до изнеможения прошлогодний A Dawn To Fear во всей его устрашающе-потрясной монументальности. Тема, идеально продолжающая его логически, по звуку и (тяжелому) состоянию души, называется «Three Bridges» и войдет в февральский мини-альбом Raging River.

«Для нас The Raging River, несмотря на название, скорей не река, а мост, — комментирует группа, — определенный отрезок пути, который надо пройти, чтобы закончить то, что начали на A Dawn To Fear. Бесшовное творческое полотно, специфическое настроение, которое сопровождает нас в последние несколько лет. Достаточно любопытный, в чем-то интроспективный способ работы под руководством инстинктов, — тех, что, двигая вперед, порою водят по кругу».

Релиз музыканты выпустят на собственном, недавно созданном лейбле Red Creek, который будет не только поставлять миру нетленки CULT OF LUNA, но и продвигать музыку их любимых артистов (дистрибьюцией продукции займутся Metal Blade в США и Season Of Mist в Европе). Также, надо полагать, задушевную.

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