BRING ME THE HORIZON готовятся подняться на Килиманджаро ради больных детей

Краудфандинг разного сорта стал приметой нашего времени. Деньги нынче собирают на все, что угодно: от приспособлений, способных сканировать еду на предмет съедобности, до гигантских спортивных трусов. Для музыкантов это, как правило, средства на запись альбомов и туры, — но бывают кампании и более личные. И драматичные. Так, музыканты BRING ME THE HORIZON Oli Sykes (вокалист) и Jordan Fish (клавишник) в конце этой недели отправятся в Танзанию, чтобы совершить восхождение на вершину Килиманджаро, — попутно собирая £100,000 для педиатрической палаты интенсивной терапии госпиталя Саутгемптона, в которой спасали новорожденного сына Джордана, перенесшего кровоизлияние в мозг.

«Вечером 21 августа мой сын Элиот, четырех дней от роду, заболел, — рассказывает Фиш на страничке кампании, — как выяснилось позднее, это было внутримозговое кровоизлияние. Мы с женой Эммой отрегировали немедленно — как только поняли, что плач ребенка превратился из «нормального» в нечто иное. Ранним утром мы вызвали скорую, предпринимая все усилия, чтобы успокоить малыша и держать его в сознании.

По прибытию в госпиталь Элиот несколько раз переставал дышать, у него начались припадки. Державшая ребенка жена ощущала, как жизнь постепенно покидает его тело. Больничный персонал ввел сынишку в искусственную кому и стабилизировал его состояние. Через несколько часов его мозг просканировали — обнаружив источник кровотечения. Затем мальчика перевели в педиатрическую палату интенсивной терапии госпиталя Саутгемптона, в которой он пробыл пять дней под постоянным, 24-часовым контролем замечательного персонала этой больницы.

Педиатрическая палата интенсивной терапии в Саутгемптоне — лучшая в центрально-южной Англии. Это 14-местное отделение построено для лечения детей от 0 до 18 лет, в том числе с самыми сложными медицинскими проблемами и травмами. Оно принимает от 950 до 1000 пациентов в год, и показатели выживаемости там одни из лучших по стране.

Находясь в нем с сыном, я сразу решил: надо сделать что-то хорошее для этого заведения — например, попытаться собрать денег на еще одно койко-место в педиатрии. Так, я запустил благотворительную кампанию, а чтобы привлечь к ней как можно больше внимания, предложил Оли совершить восхождение на вулкан Килиманджаро. Он немедленно согласился. Наш путь наверх займет 8 дней. Предварительно он выглядит так:

день 1 — отправление из Великобритании

день 2 — город Моши

день 3 — лагерь Mti Mkubwa, 2780м, 3-5 часов на маршруте

день 4 — лагерь Shira, 3505м, 7-9 часов на маршруте

день 5 — лагерь Barranco, 3972м, 6-7 часов на маршруте

день 6 — долина Karanga, 4002м, 5-6 часов на маршруте

день 7 — лагерь Barafu, 4600м, 5-6 часов на маршруте

день 8 — вершина 5895м, 5-6 часов на маршруте

Если говорить о выздоровлении Элиота, то пройти осталось еще очень много. Каждый день он преодолевает свой путь — и, маленький борец, он уже дышит самостоятельно. Каждый день мы наблюдаем маленькие улучшения. Даже на такой ранней стадии. Спасибо большое за это сестрам, докторам, неврологам и всем людям из персонала больницы.

Пожалуйста, не жалейте денег, помогите нам рассказать об этой кампании и достичь ее цели».

На настоящий момент собрано £66,991 (т.е. 66% требуемой суммы) — ну и если кому не жалко на благое дело, вот ссылка. А парням удачи в горах и вулканах! Вроде бы не самая сложная в мире вершина, но все же придется постараться.