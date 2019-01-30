Хорошие новости для всех олдырей! Brian Johnson подтвердил, что примет участие в будущем альбоме AC/DC — также вроде бы в группу вернулся Phil Rudd.
Brian Johnson вернулся в AC/DC
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 55
Теги: AC/DC, Brian Johnson
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Trollfest Norwegian Fairytales
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