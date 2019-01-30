Brian Johnson вернулся в AC/DC

Хорошие новости для всех олдырей! Brian Johnson подтвердил, что примет участие в будущем альбоме AC/DC — также вроде бы в группу вернулся Phil Rudd.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. DimaCar 30.01.2019 в 20:36

    Ну а с ними, хочется верить, вернётся здравый смысл. Ура!

    >>>

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