«Ботоксный взрыв» в исполнении ASPHYX

«Ботоксный взрыв» в исполнении ASPHYXНовинки и новости
ASPHYX принадлежат к числу тех замечательных команд, слыша о новинках которых, ты заранее точно и определенно знаешь, чего ожидать. Так же, впрочем, как и от их концертов. Дэз, трэш, рок, чад, алкоголизм, примитивный олд скул! Голландский коллектив, играющий с конца 80-х, претерпевший немало составных изменений (лишь блондинистый флагман Martin van Drunen неизменен и трушен, как черт), даже в 2020-м не сдает ни позиций, ни бодрости духа. Ну скажите, разве может быть грустным мужчина сильно за 50, орущий в эфире про «Ботоксный взрыв»?
Видео к столь многообещающему по названию синглу (который предваряет десятый студийник команды Necroceros, намеченный на январь), по словам Мартина, должно было сниматься в Голливуде — потому что «жалкие субъекты, которым посвящена эта песня, пасутся именно там». Но понятно, случился ковид, лететь ради видео в США стало проблематично, поэтому, как сумели, сняли клип в Эссене. Пообещав нам, как всегда, угар и брутал.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
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Увы, но Мартин Ван Друнен — отнюдь не константа:
«Martin van Drunen – vocals (1990–1992, 2007–present), bass guitar (1990–1992)»
© https://en.wikipedia.org/wiki/Asphyx#Members