10.11.2020

«Ботоксный взрыв» в исполнении ASPHYX

Новинки и новости

ASPHYX принадлежат к числу тех замечательных команд, слыша о новинках которых, ты заранее точно и определенно знаешь, чего ожидать. Так же, впрочем, как и от их концертов. Дэз, трэш, рок, чад, алкоголизм, примитивный олд скул! Голландский коллектив, играющий с конца 80-х, претерпевший немало составных изменений (лишь блондинистый флагман Martin van Drunen неизменен и трушен, как черт), даже в 2020-м не сдает ни позиций, ни бодрости духа. Ну скажите, разве может быть грустным мужчина сильно за 50, орущий в эфире про «Ботоксный взрыв»?

Видео к столь многообещающему по названию синглу (который предваряет десятый студийник команды Necroceros, намеченный на январь), по словам Мартина, должно было сниматься в Голливуде — потому что «жалкие субъекты, которым посвящена эта песня, пасутся именно там». Но понятно, случился ковид, лететь ради видео в США стало проблематично, поэтому, как сумели, сняли клип в Эссене. Пообещав нам, как всегда, угар и брутал.

Количество просмотров: 38

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *