wiegedood theres always blood at the end of the road
15.10.2021

Больные ублюдки. Смотрим новый клип WIEGEDOOD «Nuages»

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Бельгийское блэк-метал трио WIEGEDOOD никогда не искало ни штампов, ни знакомых дорог, проминая темные тропы наощупь. Да и клипы у них не от мира: помните, в «De Doden Hebben Het Goed III» двенадцать минут жгли голого подвешенного мужика? В январе выходит альбом психов There’s Always Blood At The End Of The Road, и сегодня показали видео «Nuages». Там опять все непросто… как в визуале, так в музыке, обретшей явственно психотические интонации и рыхлящей на последней минуте мозг диссонансами.

Что, если пропустить шизу сквозь блэк-метал фильтр?..

Номинально клип посвящен джазовому гению Джанго Рейнхардту — как утверждают музыканты, хаос происходящего отражает его смятенную душу, и сам Джанго, будь он жив, наверняка остался бы недоволен увиденным.

Как насчет вас?

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    Блэк во всей своей красе , а не то унылое дерьмо которое сейчас новомодно )

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  • Varulv написал(а):

    И вот это вот нынешний блэк…. УГ. Не удивительно, что первопроходцы жанра в сторону нынешних групп даже плевать брезгуют

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