Боливийская пара официально назвала сына Iron Maiden. «Мы осознаем, что ребенок может испытывать социальное давление в будущем»

Фанатизму пределов нет — доказала семья из Боливии, дав новорожденному сыну имя IRON MAIDEN. Счастливый отец César Durán Alpiri рассказал, что на это решение их вдохновил маскот команды Эдди. «Я хочу, чтобы у моего сына была такая же сила, как у Eddie The Head, — пояснил он, — и такая же энергичность. Хочу, чтобы он боролся за то, что ценит, был сильным духом и уверенным в себе». Что мальчику по имени Железная Дева, в принципе, может пригодиться уже с раннего возраста.

история названий групп «Мы осознаем, что ребенок может испытывать социальное давление в будущем, — уверили репортеров родители, — что появятся люди, которые попытаются сломить его волю. Тем не менее, рядом с ним будет заботливая семья, которая научит, что счастье гнездится внутри каждого из нас. А также что бывают моменты, когда мнение посторонних, кем бы они ни являлись — лучшими друзьями или совершенно чужими людьми, — надо уметь игнорировать».

С другой стороны… в это мире есть масса коллективов с названиями еще более стремными — на благоразумие поклонников которых все-таки есть смысл рассчитывать. Ну или нет.

история названий групп

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sergey25 18.02.2017 в 00:09

    Для парня самое подходящее имя — Nanowar of Steel

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