Блэкушный кирпич. Слушаем сингл DEAFHEAVEN «Black Brick»

Группа из числа тех, от которых у олдскульных блэкушников морозит по коже. И из числа тех, кого позиционируют «новым блэком»: с пост-металом, пост-роком, пост-пост-пост-чего-там-еще. Жанровой чистотой тут не заморачиваются, но, черт подери, новый сингл Black Brick равнодушным оставить не должен.

, рубрика(и): Быстрые новости

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