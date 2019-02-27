Блэкушный кирпич. Слушаем сингл DEAFHEAVEN «Black Brick»

Группа из числа тех, от которых у олдскульных блэкушников морозит по коже. И из числа тех, кого позиционируют «новым блэком»: с пост-металом, пост-роком, пост-пост-пост-чего-там-еще. Жанровой чистотой тут не заморачиваются, но, черт подери, новый сингл Black Brick равнодушным оставить не должен.