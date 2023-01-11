Блэковая новинка: UNFELLED от участников WOODS OF DESOLATION, DRUDKH, AUSTERE

Блэковая новинка: UNFELLED от участников WOODS OF DESOLATION, DRUDKH, AUSTEREНовинки и новости
UNFELLED начинался несколько лет назад как очередной проект неугомонного D. из WOODS OF DESOLATION, в одиночку тащащего значительный сектор австралийского подземельного блэка. В 2020-м к составу присоединились драммер Влад из DRUDKH и лидер депрессивного AUSTERE Mitchell Keepin на вокал — и предполагается, что это вроде как обратная сторона медали WOD: где была атмосфера и эмоциональный мелодический шквал, выросли ярость да гимны вселенской погибели.
UNFELLED подписали Season of Mist, дебютный альбом Pall Of Endless Perdition появится в марте, а затравку нам выдали максимально зловещую.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 158
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Комментарии
Виктор:
а вообще ты чуть ли не первый человек на моей памяти, кто прочитал книжку «На западном фронте без перемен» и не понял абсолютно нихуя. Или тебе пиздец как близок перс…
Виктор:
Алекс написал(а):
Вы, уважаемый, читали бы внимательно. Выше писал же, что да, Россия ведет войну на территории другого государства. Да, война это плохо и лучше б…
cpt BARBOSSA:
О вкусах спорить бесполезно.Да-он ХАРД.А каким ему было быть?И хорошо что не воткнули в него арфу и мандолину…Вот только он совсем не прост.Диванное критик…
Алекс:
cpt BARBOSSA написал(а):
Алексу;
‘Не говоря уже про мегапопулярный, но простой Heaven and hell.’
ПРОСТОЙ? А что подразумЕТЬ под термином? Пластинка-один сплошной,ладно …
Алекс:
cpt BARBOSSA написал(а):
DIO?Если бы не чрезвычайно счастливый случай то где бы он был? И кто бы про него знал? Но коварный итальянец устроил (не иначе как в благодарнос…
cpt BARBOSSA:
Допишу.И это наверное единственный альбом где я без изжоги могу слышать DIO.…
cpt BARBOSSA:
‘Не говоря уже про мегапопулярный, но простой Heaven and hell.’
ПРОСТОЙ? А что подразумЕТЬ под термином? Пластинка-один сплошной,ладно сбитый хит.С отличными (про…
cpt BARBOSSA:
DIO?Если бы не чрезвычайно счастливый случай то где бы он был? И кто бы про него знал? Но коварный итальянец устроил (не иначе как в благодарность) в BS срач и доигрался …
Алекс:
Metaller555 написал(а):
Алекс написал(а):
Тварь написал(а):
Dio rules, Ozzy drools
Вообще, на мой скромный вкус, самый подходящий для Black Sabbath вокалист был Гиллан, который прост…
Алекс:
Писюн с глазами написал(а):
Born Again реально нудный)
Ронни наше все, хотя мне тоже он больше в Dio нравится.
А в итогах тем временем впереди Megadeth, вот уж точно никак…
Metaller555:
Алекс написал(а):
Тварь написал(а):
Dio rules, Ozzy drools
Вообще, на мой скромный вкус, самый подходящий для Black Sabbath вокалист был Гиллан, который просто шикарнейше спел …
cpt BARBOSSA:
Сейчас я вас рассужу. ВОТ ВОКАЛ !
https://www.youtube.com/watch?v=rsl9Ke82StY…
Писюн с глазами:
Born Again реально нудный)
Ронни наше все, хотя мне тоже он больше в Dio нравится.
А в итогах тем временем впереди Megadeth, вот уж точно никакущий альбом …
С них причитается-я им сделал новую обложку:
Раз у них проблемы с художником и с фантазией-то есть и второй вариант;