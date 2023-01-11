Unfelled
11.01.2023

Блэковая новинка: UNFELLED от участников WOODS OF DESOLATION, DRUDKH, AUSTERE

Новинки и новости

UNFELLED начинался несколько лет назад как очередной проект неугомонного D. из WOODS OF DESOLATION, в одиночку тащащего значительный сектор австралийского подземельного блэка. В 2020-м к составу присоединились драммер Влад из DRUDKH и лидер депрессивного AUSTERE Mitchell Keepin на вокал — и предполагается, что это вроде как обратная сторона медали WOD: где была атмосфера и эмоциональный мелодический шквал, выросли ярость да гимны вселенской погибели.

UNFELLED подписали Season of Mist, дебютный альбом Pall Of Endless Perdition появится в марте, а затравку нам выдали максимально зловещую.

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2 комментария

  • cpt BARBOSSA написал(а):

    С них причитается-я им сделал новую обложку:
    88

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  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Раз у них проблемы с художником и с фантазией-то есть и второй вариант;
    masha-1

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