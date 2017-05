Блэк-металисту на заметку. Как за неделю собрать полмиллиона просмотров на ютубе

Если вы человек пьющий, решение просто: пейте! А потом выходите на фестивальную сцену. Шатайтесь, как говно, мычите в микрофон, упадите. Для убедительности можно обосраться. А потом вас еще и на бис позовут! Так, облетевшее Сеть эпик-видео выступления упоротых AZAZEL на Steelfest уже собрало более 600 тысяч просмотров — в то время как, скажем, PESTE NOIRE, CARPATHIAN FOREST, MGŁA, отыгравшие без экзерсисов, набирают от силы по пять-шесть. Потому что так, как AZAZEL, не завораживают, не радуют.

«We are proud to announce that Idimmu (drummer on Witches Deny Holy Trinity album) is back in the band and will perform with us again in Steelfest 2017!» — значится последней записью на фэйсбуке этой финской команды — и лишь открыв ветку комментов, можно почуять нечто неладное.