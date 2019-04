Блэк-метал милота: мультяшный клип BELZEBUBS «Cathedrals Of Mourning»

Неясно, кто скрывается за проектом BELZEBUBS, известно лишь, что родом он из Финляндии, а в апреле выходит альбом Pantheon Of The Nightside Gods. (Впрочем, согласно легенде, квартет играет аж с 2002, и уже существует два подпольно изданных лонгплея.) BELZEBUBS — это GORILLAZ от экстремальной-музыки: умилительные черно-белые мультики с саундтреком в формате вполне серьезного и симпатичного мелодик блэк-метала.

В конце марта Century Media Records (предложившие BELZEBUBS со старта контракт на три альбома) показали на своем ютуб-канале анимационный клип «Cathedrals Of Mourning», и это слишком мило, чтобы не продемонстрировать всем, кто еще, возможно, не видел.

For the ones who never die

Dreaming through forgotten times

I call your hallowed name

From beyond the grim stars…