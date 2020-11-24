24.11.2020

Блэк этой осени. AKHLYS «Melinoë»

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Если помните, в недавнем интервью с Bjørn ‘Aldrahn’ Dencker (URARV, THORNS, ex-DODHEIMSGARD) в числе блэковых банд, зацепивших внимание в последние годы, музыкант называл AKHLYS — убийственный проект из Колорадо, созданный в 20009 году человеком по имени Kyle Earl Spanswick aka Naas Alcameth, известным черной сцене конца с 90-х по группе NIGHTBRINGER. Пару недель назад Debemur Morti Productions выложили стрим третьего полноформатника AKHLYS Melinoë, который выйдет на физносителях в середине декабря — но уже прямо сейчас готов сорвать башню каждому, кто осмелится кликнуть «плей» (а также перестал прокручивать новый INQUISITION).

Штормовой, ураганный яростный блэк, пронизывающий до костей, опутывающий колючей проволокой мелодий, гипнотический, фантастически исполненный — музыка AKHLYS обрушивается, словно стремительная и беспощадная атака дементоров: набрасываясь скопом, в многослойном тремоло-ореоле, они истязают в тебе все живое, тянут обрывки души и оставляют валяться парализованной тенью на промерзлой земле.

Мощно, мрачно (нойзово-эмбиентальные атмосферы и обрядовая martial-ритмика сгущают сумрак — недаром, по утверждению автора, его песни рождаются из ночных кошмаров, бессонницы и туманно-пограничных состояний сознания), размашисто — апофеозная тема «Incubatio» разворачивается с практически «императорской» помпезностью — и сокрушительно-жестко. Воистину впечатляющий релиз.

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3 комментария

  • Merzbow написал(а):

    очень жаль! Первый альбом был чистый- дарк-эмбиент. Зачем блек добавили?((

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    очень жаль! Первый альбом был чистый- дарк-эмбиент. Зачем блек добавили?((

    Здорово же!

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  • Ad Noctum написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Зачем блек добавили?((

    Уже второй альбом, «The Dreaming I» был по блэку. Шикарно же получилось.

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