Blake Judd уходит из музыки. «Сначала NACHTMYSTIUM сопровождали алкоголь и кокаин, затем почти 9 лет внутривенных инъекций героина»

Blake Judd — тип, конечно, колоритный и стремный. Известный кидала, враль и наркушник. Тем не менее, героиновые приходы и известное визионерство позволяли ему создавать в NACHTMYSTIUM неплохую неординарную музыку, так что если на этот раз реаблитация и уход со сцены окажутся истинными, это будет где-то даже невесело.

13 июня он вывалил огромный кусок текста (оригинал можно почитать тут), который, по замыслу автора, должен стать последним письмом металу. Объясняющим все.

Немного цитат.

«После долгих часов размышлений и старательного обдумывания я решил прекратить всю активность моих групп NACHTMYSTIUM и HATE MEDITATION, а также воздержаться от музыкальной деятельности в будущем — полностью, будь то под именем какой-либо группы или в качестве узнаваемого сольного автора. Если я и буду выпускать музыку, то скорей всего анонимно. Кроме того, она, вероятно, будет далека от метал-направления, так что всем в любом случае пофиг».

«Когда мы начали работу над новым материалом NACHTMYSTIUM, я в какой-то момент перестал находить что-либо общее между тем, что коллектив представлял собой музыкально и тематически все эти годы, между человеком, который за ним стоял (до того, как я отказался от вредных веществ в 2015-м), и тем, что у нас стало получаться в июне 2020.

Постепенно стало очевидно, что я уже не тот человек, что создавал прошлые альбомы NACHTMYSTIUM, я теперь мыслю совершенно иначе. И вижу мир через совсем другое стекло, намного более позитивное, здоровое, свободное от наркотиков, в то время как NACHTMYSTIUM на протяжении большей части своего существования представлял противоположную, грубую сторону моей жизни. К счастью, она уже исправлена, осталось только избавиться от багажа прошлого, которым я совершенно не горд. И имя которому NACHTMYSTIUM».

«Последней каплей в решении уйти стало — после всех размышлений, сомнений и мыслей, что терзали меня целую неделею, — маленькое грязное место в восхитительном мире мировой Сети, на которое я случайно наткнулся. Подобие форума, что ли, с несколькими сотнями сообщений от долбаных незнакомцев, полное безумия, негатива, измышлений и тотального вранья о моей нынешней жизни».

«В настоящий момент я готовлюсь получить лицензию консультанта/терапевта в области лечения наркозависимости здесь, в Калифорнии. На пути к моему личному выздоровлению я выкладываюсь на все сто, отдавая должное усилиям людей, которые привели меня в норму и вернули в реальный мир. Последние четыре года я напряженно работал над этим, верите вы или нет. Понятно, что это процесс постоянный, и всегда можно стать еще лучше, но уже сегодня я кардинально отличаюсь от личности, что стояла за записями NACHTMYSTIUM».

«Эта группа всегда представляла мою отвратительную сторону. Всегда ею являлась. Сначала ее существование сопровождали алкоголь и кокаин, затем почти 9 лет внутривенных инъекций героина и зависимости, которой я отдавал все, что имел. Я публично выставлял себя сволочью. Я все потерял или продал. Меня ненавидели друзья и родственники, имея на это полное право. Я обманывал фэнов, которые хотели купить мерч. А в октябре 2013 был арестован за кражу гитары… и за 30 дней в тюрьме метал-мир узнал обо всем. Потом я провел два года, одиноко бомжуя в Чикаго, на испытательном сроке, который не позволял покинуть город. Такова была тогдашняя реальность. И именно она отрезвила меня, поменяла внутренне — за что я благодарен каждой минуте, ибо именно пережитый опыт позволил мне стать тем человеком, которым я являюсь в настоящий момент. Поняв, что что пора завязывать, в октябре 2015-го я лег на реабилитацию».

«Каким же долгим, каким странным трипом все это было… Определенно, лучше выгореть, чем медленно затухнуть. Спасибо за 20 лет сумасшествия».

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