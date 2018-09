«Black to the Blind!»: концерт VADER и THY DISEASE в Минске. И HATE на задворках

Мало кто знает, но концерт висел под угрозой отмены. А именно, накануне в «Репаблик» заявился ОБЭП и все как следует перешуршал. Нарушений не нашли. Наутро же в клуб поступил звонок от Минкульта — так мол, и так, а давайте, ваше мероприятие не состоится именно в этот день, ибо, понимаете, религиозный праздник, и православные против. (Напомним: гастрольки, согласования, вся сраная бюрократия была давно пройдена, билеты спокойно продавались и группы приехали.) Не знаю, как боролись с религиозно-чиновничьим маразмом Wake Up — однако же сдюжили. Право же, статус организатора метал-мероприятий уже должен отмечаться какими-то орденами.

Группа HATE, не допущенная ввиду «низкого культурного уровня», также приехала из Киева (там, равно как и в Петербурге, куда польская братия двинула далее, с уровнем все оказалось нормально), но тусила и распивала алкогольные напитки на уровне гардероба, флэшбэком напоминая аналогичное мероприятие в составе с MARDUK. Уже нормально накидавшись, Адам начнет удивляться: «Ребята, что за нахер? Такого мы не встречали ни в одной стране! Такого нет в Западной Европе. Такого нет в Польше. Какая цензура, какой культурный уровень?» На это мы лишь кивали — смотри, мол, экзотика. Ешь свою пиццу, пока не погнали даже отсюда.

«Думаешь, все это смешно?» — на неожиданном серьезе в какой-то момент спросил музыкант. И на неожиданном же серьезе ответила: «Нет». Умиляться белорусскому совку может лишь тот, кто не живет во всем этом. Кто не отбивается от комитетов. Кого не гонит охранник клуба в камуфляже после концерта, объясняя с непробиваемым видом: «У нас тут еще мероприятие. Дискотека. Покиньте помещение через 10 минут».

Попасть на дискотеку у входа «Репаблика» желающих ноль.

«Что он сказал? Мы не понимаем по-русски…» — растерянно спрашивают, упаковывая мерч и дожевывая свою пиццу низкокультурные HATE. «Он сказал через десять минут всем идти нахер, — вежливо перевожу я, — ибо тут дискотека». «Но мы ждем организатора», — вяло отбиваются от местного фашизма поляки. «Я сказал, мероприятие. Всем на выход», — железобетонно возникает охранник, основной проблемой жизни которого, видимо, являются группка растерянных музыкантов и три девушки, оставшиеся сделать фото на память.

Страна как концлагерь. Шаг вправо — недопустимо. Шаг влево — по согласованию с начальством. Но не рекомендовано по жалобам ветеранов. По требованию православных. По ходатайству умалишенных. Смешно ли все это? Сквозь слезы, возможно. Black to the blind, — как в тот вечер орал Питер, много лет назад вырвавшийся из подобного тлена.

Позволять себе в таких условиях игнорировать метал-мероприятия — дело, конечно, последнее. И, к счастью, на VADER с суппортом от THY DISEASE народу пришло прилично. Не битком, но на хороший слэмовый танцпол, начавший рубиться на первой — после интро — теме Вивчарека и компании, да не успокоившийся до финала, до двойного биса, когда VADER, едва запыхавшись после полуторачасового рубилова, принялись добивать оставшихся в живых и при памяти.

В отличие от хэдлайнеров, THY DISEASE принимали сдержанно. «У них что, снова новый вокалист?» — буднично спрашивал народ. Но, впрочем, какая разница? В нормальной традиции польских метал-бригад — меняться составом, оставив единственного основателя. Так что пока есть Yanuary, существует вывеска THY DISEASE. А под ней кто-нибудь уж споет. Было неплохо. Технократично, технично, в эпилептическом свете, в меру блистательно, в меру безжизненно. Каких-то серьезных эмоций, впрочем, не вызвало.

«35 лет группе. 25 лет альбому The Ultimate Incantation, 20 лет альбому Black To The Blind«, — появившись следом, перечислит Питер, и теперь точно понимаешь, зачем ты пришел. По сути, тоже команда одного человека — и несмотря на то, что текущий состав VADER стабилен в течение семи долгих лет (что не только редкость для коллектива, но и рекорд), на сцене прожекторы жадно выхватывают только одно лицо и гитару. Очевидно постаревший, седой, но такой же неукротимый. Живой. Неуемный. Бессмертный Питер, 35 лет полирующий мир рифленым трэшевым дэзом.

Дискография группы обширна. Причем — в отличие от многих легенд-дискографий — она за все эти годы не провисала, не позволяла проходных унылых релизов, а напротив, матерела, как дорогое бухло, так что слушать Dark Age или ностальгировать под The Ultimate Incantation — кайф, по сути, без разницы. И без разницы особенно, с какой именно программой двигают VADER. Главное — чтобы побольше. И чтобы звук. И можно без пива хлеба.

Со звуком в этот раз повезло: инструменты, снимая стружку со слуха, ложились в пачку ровно и четко; соло визгливыми пулями ввинчивались в перепонки; рев Питера, крик, ор чумного животного врезался в сознание, переворачивал кишки, воскрешал из беспамятства, заставляя гипнотически повторять: «To the grave… To the grave… Still marching on». Емкая складность рефренов. Скорость. Динамика. Кованая изящная ритмика, детонирующая под сотнями ног. Толика патетической атмосферщины. И улыбающийся, забавно матерящийся по-русски Питер, по-прежнему способный выколотить из пришедших немного дерьма.

Как и обещал Вивчарек, играли VADER порядка 90 минут, очень старое и среднестарое, разное формата «бест-оф», выдавливая по вздоху душу и ломая кости славной фирменной неистовой интенсивностью. Временами становилось трудно дышать. Не хватало воздуха, словно в военной воронке, — поляки же, стрекоча, парализуя, вдавливая и глуша, продолжали, как заведенные, свой экстатический бой. VADER могли б выдавать билеты как бумаги-гарантии. Обеспечение качества. Ибо плохо, неаккуратно, никак на их выступлениях и не бывает. И, быть может, тиран, но Питер на менее, чем совершенство, никогда не согласен. Играйте, как будто в последний раз. Как будет не было Киева. И не будет никогда Петербурга.

Впрочем, если все-таки будет, то я им завидую. VADER — обязательный пункт в программе против осенней хандры. Принимать внутривенно. Полтора часа. Отходить потом сутки. Ждать с нетерпением будущей дозы.

Фоторепортаж смотрим тут.